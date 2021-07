UNA VITA, anticipazioni dal 18 al 24 luglio: la morte di MARCIA

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 18 a sabato 24 luglio 2021: Tutto il quartiere è in ansia per la salute di Moncho, il bambino di Lolita. Bellita decide di chiarire i suoi dubbi parlando con il marito Josè Miguel, ma lo vede baciare Julio sulla guancia. Josè Miguel, dopo averne discusso con la figlia Cinta, decide di raccontarle la verità. Nel parco, Cesareo incrocia una dama velata di nero, in cui crede di riconoscere Genoveva.

Marcia si reca all’appuntamento con Genoveva. Nelle vicinanze c’è anche Cesareo, che riconosce Genoveva e inizia a seguirla. Poco dopo, però, il guardiano viene distratto dalle urla di una donna che ha bisogno del suo aiuto e perde le tracce di Genoveva, che, indisturbata, prima offre invano del denaro a Marcia per convincerla ad andarsene e poi la accoltella senza pietà.

Antoñito e Ramon tornano da Cabrahigo e apprendono la notizia che Moncho è gravemente malato. Armando e Felicia hanno un’accesa discussione, dopo la quale la donna viene colta da un malore. Ildefonso tratta con i coniugi che hanno sporto denuncia contro Maite. Una volta ritirata la denuncia, il giovane figlio del marchese li pagherà profumatamente. Camino mostra gratitudine verso Ildefonso.

Bellita è ancora furiosa con Josè Miguel, tanto che l’uomo è costretto a trasferirsi nella pensione di Fabiana e Servante. Lolita vuole far bere a Moncho l’acqua della sorgente del montone blu, che lei crede essere miracolosa, ma Antonito e Ramon si oppongono con forza e questa divergenza di vedute causa una forte tensione in famiglia. Grazie ai buoni uffici di Ildefonso, che ha sborsato una grossa somma per corrompere la lavandaia e convincerla a cambiare testimonianza in tribunale, il giudice acconsente a rimettere Maite in libertà per la gioia di Camino e Armando.

Cesareo trova Marcia morta sulla panchina del parco e riconosce l’impugnatura del coltello di Santiago, dettaglio di cui mette al corrente il commissario Mendez. Quando la voce sulla morte della giovane inizia a circolare, tutti i residenti di Acacias ne restano sconvolti. L’ultimo a ricevere la tragica notizia è Felipe.

Bellita si sfoga con Rosina e Carmen insultando Josè Miguel. Cinta spera in una riconciliazione tra i suoi genitori, ma ciò sembra davvero difficile. Le condizioni del piccolo Moncho non fanno che peggiorare, quindi i Palacios decidono di provare a dargli l’acqua della fonte miracolosa tramite l’allattamento.

Armando comunica a Felicia che Maite uscirà di prigione grazie a Ildefonso, ma la donna continua a pretendere che la pittrice stia lontano da sua figlia. Liberto ha annunciato a Felipe la notizia della morte di Marcia: l’avvocato appare distrutto e fuori di sé e chiede al commissario Mendez di fare presto giustizia, altrimenti se la farà da solo.

Il rapporto tra Genoveva e Felipe è molto teso dopo la morte di Marcia; Felipe accusa la moglie di essere stata lei a portare Santiago ad Acacias, mentre Genoveva imputa al marito la responsabilità morale della morte della ragazza. Armando informa la nipote Maite del patto che ha stretto con Felicia e che tornerà in libertà grazie alla mediazione di Ildefonso. Maite non può fare altro che accettare le condizioni dello zio, ma prima di partire per Parigi vuole rivedere Camino per dirle addio.

L’acqua miracolosa di Cabrahigo sembra non fare effetto sul piccolo Moncho e Lolita prega ardentemente il figlio di lottare per la propria vita. Dopo avere raccontato a Bellita la verità su Julio, Josè Miguel è deciso a salvare il suo matrimonio, ma Bellita è molto arrabbiata e non intende cedere. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

