Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 13 agosto 2021:

Wyatt (Darin Brooks) e Flo (Katrina Bowden) continuano a vivere il loro amore.

Carter (Lawrence Saint-Victor) conferma di aver consegnato i documenti del divorzio tra Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) in tribunale, come chiestogli dallo stilista tramite alcuni messaggi. L’avvocato si offre di aiutarlo se è stato in qualche modo costretto al matrimonio; Shauna (Denise Richards) però insiste che le loro nozze sono state consensuali e volute.

Un’ignara Brooke si appresta ad organizzare una romantica sorpresa per il marito.

