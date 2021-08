Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 2 agosto 2021:

Per Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è arrivato il giorno delle dimissioni dall’ospedale: la ragazza è ansiosa di rivedere Kelly, anche se Finn (Tanner Novlan) la avverte di non strafare e di seguire la terapia. La ragazza è ancora restia ad usare i farmaci per controllare il dolore.

Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) preparano un’accoglienza festosa per Steffy, con Kelly e Beth.

Katie (Heather Tom) si rivolge a Wyatt (Darin Brooks) e Flo (Katrina Bowden) dopo aver ricevuto uno strano messaggio di scuse da parte di Sally (Courtney Hope).

