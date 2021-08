I più attenti se ne saranno accorti: nelle recenti puntate italiane di Beautiful sono iniziate a comparire le varie misure anti-Covid e si sono dunque visti gli escamotage che hanno consentito alla macchina operativa della soap di poter affrontare il distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria. Quelli che stanno andando in onda, infatti, sono i primi episodi registrati nell’estate 2020, quando The bold and the beautiful è stata la prima produzione statunitense a riprendere i lavori dopo una prolungata e forzata pausa dovuta alla pandemia.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di mercoledì 25 agosto 2021

E, poiché, all’epoca la soap negli USA si fermò per circa tre mesi, la distanza dalle vicende d’oltreoceano è tornata a ridursi per la prima volta dopo tanto tempo, assestandosi attorno ai 12 mesi esatti. Tuttavia, la nostra programmazione frammentata porterà il ritardo a crescere di nuovo progressivamente; infatti, nonostante la soap vada in onda sette giorni su sette, quello che viene di fatto trasmesso è equivalente a meno di cinque puntate settimanali.

Per questo, con la ripresa della nuova stagione televisiva, assisteremo alle vicende che, negli USA, sono andate in onda nell’autunno 2020: prima di tutto, verranno portate a compimento le linee narrative che tengono banco al momento (e che in realtà saranno archiviate piuttosto in fretta, come se gli autori abbiano deciso di lasciarne perdere il possibile potenziale per passare a nuove vicende).

E così Steffy Forrester si ritroverà presto alle prese con un’improvvisa dipendenza da oppiacei fino a diventare una vera e propria “tossica in astinenza” nel giro di poche ore, ciò grazie ad una singola pillola di contrabbando che Vincent Walker, cotto della ragazza, le farà segretamente recapitare all’interno di un peluche regalo per Kelly.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Prima di questa nuova crisi, la figlia di Ridge continuerà ad avvicinarsi al dottor Finn, scatenando il disappunto di Liam Spencer. Quest’ultimo, ancora (troppo) legato all’ex moglie, inizierà a fare il “cane da guardia” nei confronti del medico, col disappunto di sua moglie Hope. Il suo atteggiamento riaccenderà gli scontri con Thomas Forrester, da sempre contrariato dal modo in cui il rivale continui sempre a tenere entrambe le ragazze legate a lui, senza lasciare che almeno una delle due possa andare avanti con la propria vita.

Prostrata dalla pillola di Vinny, Steffy verrà trovata addormentata da Liam che, non ritenendola nelle condizioni di occuparsi di Kelly, le porterà via la bambina. La questione, comunque, si chiuderà in poche ore: dopo alcuni sfoghi di rabbia, con tanto di coltello a serramanico, Steffy si ricovererà in una clinica di disintossicazione, dove affronterà una rapida ripresa.

Anche l’altra storyline, quella sul matrimonio truffa di Ridge Forrester con Shauna Fulton, arriverà rapidamente ad una soluzione, con lo stilista progressivamente sempre meno protagonista della sua stessa vita sentimentale, che sarà invece oggetto di liti tra le persone che lo circondano. Quinn e la sua migliore amica commetteranno il tipico errore di qualunque personaggio che abbia un segreto a Beautiful: continueranno a parlarne dettagliatamente in qualsiasi luogo, finché un orecchio non si troverà casualmente nelle vicinanze. E sarà quello di Katie Logan: quest’ultima correrà a rivelare tutto a Ridge, che già avrà preso la decisione di tornare da Brooke e che, dopo aver scoperto la verità, deciderà a maggior ragione di chiudere ogni rapporto con Shauna.

Per lo stilista e la “sua” Logan, tra l’altro, Carter avrà poi ottime notizie: l’avvocato troverà il modo di dimostrare la truffa e dunque, legalmente, il divorzio tra i due verrà annullato come se non fosse mai avvenuto. La questione, tuttavia, avrà delle pesanti ripercussioni per Quinn e il suo matrimonio con Eric: quest’ultimo, furioso con la moglie, la caccerà di casa, decidendo invece di ospitare Shauna che verrà ritenuta una vittima manovrata dalla Fuller.

Per quanto riguarda Bill Spencer, rimbalzato un paio di volte da Brooke, il magnate deciderà di tornare da Katie, che lo respingerà anche se sempre con meno convinzione. Sostanzialmente il loro sarà un ruolo da “panchinari” per molti mesi a venire…

Ci saranno anche dei volti nuovi: il primo sarà in realtà il recast di un personaggio del recente passato, Zende Forrester Dominguez. Interpretato da Delon DeMetz, il figlio di Kristen e Tony tornerà a Los Angeles dopo aver affinato le sue arti di designer alla divisione International e sarà da solo, fresco di separazione da Nicole. I motivi della fine del loro matrimonio non verranno mai precisati, lasciandolo però single e libero di flirtare con qualcuno: Zoe Buckingham.

Capiremo che i due, tramite i social, avranno già costruito una sorta di ammirazione reciproca, che si scontrerà con la frequentazione tra la modella e Carter Walton. Zoe, scottata per la fine delle storie con Xander e Thomas, si sentirà messa sotto pressione dalla velocità con cui Carter vorrà invece portare avanti il loro rapporto, spingendola a “fuggire” verso la cotta, ricambiata, nei confronti di Zende.

Quest’ultimo proverà a dissuadere la ragazza dal prendere un impegno serio con Carter, ma un brutto scherzo della tecnologia non farà recapitare a Zoe un messaggio da parte del suo spasimante e così la giovane accetterà di fidanzarsi con l’aitante avvocato…

Nel frattempo, entrerà in scena Paris Buckingham, sorella di Zoe ed interpretata da Diamond White. Neanche a dirlo, Paris avrà un colpo di fulmine proprio per Zende e, dal dichiararsi lontanissima dal mondo della moda, finirà per metterci rapidamente le tende quando verrà assunta alla Fondazione di beneficenza dell’azienda. La questione alimenterà il risentimento di Zoe, che riterrà la parente decisa ad invadere quella che è la sua nuova vita felice: la modella temerà che quanto accaduto con il padre Reese possa ripetersi e, inoltre, accuserà la sorella di aver sempre avuto questo atteggiamento “invadente” nelle proprie cose. Quando Zende si avvicinerà a Paris, Zoe perderà la ragione e finirà per rovinare la sua vita felice con le proprie mani…

La storyline regina vedrà però al centro, come sempre, Liam e Hope Spencer, alle prese nuovamente con Thomas Forrester. Stavolta, però, quest’ultimo non tesserà intrighi ai danni della coppia: deciso a dimostrare il proprio pentimento, otterrà sempre più fiducia da parte di Hope, che tornerà a voler collaborare con lui alla Hope For The Future.

Un trauma cranico apparentemente innocuo, tuttavia, porterà la mente di Thomas alla deriva, rendendolo oggetto di incontrollate allucinazioni: un manichino somigliante alla Logan, ai suoi occhi, inizierà a prendere vita! Sarà ovviamente tutto oggetto della sua immaginazione, ma la sua salute degenererà in fretta. La trama arriverà a compimento quando l’ostilità nei confronti di Thomas porterà Liam a prendere un grosso abbaglio: un equivoco che potrebbe costargli molto caro!

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.