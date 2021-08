Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 15 a sabato 21 agosto 2021: Mentre Hope e Zoe cercano di buttarsi il passato alle spalle, Donna cerca di convincere Eric, senza riuscirci, che il matrimonio tra Ridge e Shauna è un imbroglio. Ma anche Ridge, con i suoi vuoti di memoria, finisce con il credere di aver dato ordine a Carter di depositare i documenti per il divorzio da Brooke e che il matrimonio con Shauna sia legale.

Brooke, dopo aver appreso che il matrimonio tra Ridge e Shauna è legale, si sente umiliata e sconfitta e caccia di casa Ridge.

Thomas continua le sue visite a Steffy che ancora non sta bene, e, preoccupato, cerca di aiutarla. Shauna si sente in colpa per quello che ha fatto per sposare Ridge, ma Quinn, sua complice, la invita a godersi il suo matrimonio.

Brooke, disperata e in lacrime, dice a Donna che non perdonerà mai Ridge per aver messo fine al loro matrimonio e aver sposato Shauna. Ridge, non ricordando nulla dell’accaduto, è addolorato e molto confuso.

Eric parla con Brooke della fine del suo rapporto con Ridge e la esorta a non arrendersi. Ridge rivela le grandi novità a Steffy, che rimane scioccata. Shauna e Quinn ricordano gli eventi che hanno portato al matrimonio a Las Vegas.

Shauna è perplessa e in preda ai sensi di colpa per il tranello teso a Ridge, mentre Quinn la incoraggia a godersi il suo nuovo stato di signora Forrester.

Steffy conferma a Thomas che Ridge si è sposato con Shauna e lui pensa che la donna abbia teso un tranello al padre. Poi Steffy si sente male e il fratello la esorta a chiamare il dottor Finnegan.

Eric è ancora incredulo per il gesto di Ridge e gli chiede cosa intenda fare.

Ridge è risoluto a riconquistare Brooke. Brooke accusa Quinn di aver messo lo zampino nel matrimonio tra Ridge e Shauna, che entra proprio in quel momento. Brooke le avverte che non crede alla loro versione dei fatti: Ridge ama lei, da sempre. Ridge affronta Brooke e la implora di tornare con lui. Quinn cerca di spronare Shauna a vivere la sua unione con Ridge senza sensi di colpa o indecisioni.

Steffy è alle prese con postumi dell’incidente e la presenza di Thomas le è di conforto. Brooke è profondamente dispiaciuta per l’atteggiamento di Ridge nei suoi confronti e non si capacita di come il grande amore della sua vita abbia potuto metterla in disparte con tanta facilità.

