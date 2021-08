Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 5 a sabato 11 settembre 2021: Hope e Liam sono sempre più entusiasti della loro unione e della possibilità di far stare insieme Douglas, Kelly e Beth.

Steffy non riesce a riprendersi dall’incidente e le attenzioni di Thomas non leniscono le sue “ferite”. Bill è molto fiero di Liam, che si occupa a tempo pieno dei suoi figli e lo perdona per essere arrivato in ritardo in ufficio, dove con Justin e Wyatt si definiscono i punti di un contratto importante.

Hope, che ha tenuto Kelly a dormire con gli altri bambini da lei e Liam, si offre di riaccompagnare Kelly a casa dalla madre Steffy, ma poi ci ripensa perché stavano giocando bene insieme e quando va a dirlo a Steffy lei reagisce in modo esagerato e aggressivo, cosa che preoccupa tutti, persino Thomas.

Steffy, a causa degli antidolorifici e del dolore per l’incidente, è come se avesse perso lucidità.

Liam è preoccupato per Steffy e ne parla con Bill, Wyatt e Justin. Nel frattempo, Hope è andata a casa di Steffy, che è molto contrariata perché non le ha riportato la figlia della quale sente grande nostalgia. Non vuole ascoltare Hope e le sue preoccupazioni sul suo stato di salute.

Il dottor Finnegan sopraggiunge proprio nel momento in cui c’è un alterco fra Brooke e Steffy. Parlando con Bill, Liam si domanda se tenere con loro la bambina per cercare di aiutarla non stia in realtà peggiorando il morale di Steffy.

Finn affronta con Steffy il problema di una sua eventuale dipendenza dai farmaci. Liam viene a sapere che Hope non ha voluto affidare Kelly a Steffy e che lei non ha reagito bene.

Bill ironizza pesantemente sul motivo per cui il dottor Finnegan sia passato a trovare Steffy. Non è a Liam e né a Hope che Steffy chiede aiuto, ma al suo dottore che cerca in tutti i modi di convincerla che il problema non è solo del corpo ma anche dell’anima. Dopo tanto parlare, Steffy, torna a chiedergli una ricetta per una medicina che allevi i suoi dolori.

Il dottor Finnegan, che sta creando un rapporto genuino con Steffy, le dice che c’è il pericolo che lei sviluppi una tossicodipendenza da farmaci e che ha dei problemi psicologici che possono diventare seri. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

