Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di mercoledì 11 agosto 2021:

Leggi anche: BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni dal 16 al 20 agosto 2021

Salih, dietro ordine di Tahsin, manomette l’automobile di Cesur. Ma le cose potrebbero mettersi male non solo per quest’ultimo: Tahsin infatti non ha calcolato che Cesur ha portato Suhan fuori città.

L’auto di Cesur è in procinto di esplodere, ma l’uomo riesce in extremis a salvare Suhan e ora intende convincerla che il mandante del sabotaggio è il padre, così la spinge a telefonargli per rendersi conto della sua reazione. Tahsin risponde e quando Suhan gli fa capire che si trova in macchina insieme a Cesur, le ordina di scendere quanto prima.

Tahsin accusa un malore e viene ricoverato in ospedale.

Cahide lascia Korhan quando lo sorprende con Hulya.

Banu fa sì che Sirin ascolti dal pc una conversazione nella quale Cesur diceva a Rifat che avrebbe sedotto Suhan per vendicarsi di Tahsin.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)