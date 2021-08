Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di lunedì 23 agosto 2021:

Siamo giunti al giorno dell’udienza: Cesur, Rifat e Banu intendono convincere il giudice a trasferire tutta questa storia in tribunale. Il loro scopo è far sapere che i dipinti era entrato indebitamente in possesso dei quadri, che invece erano di proprietà della famiglia di Cesur.

Adalet ora trema al pensiero che tutti i misfatti compiuti possano venire alla luce, così Tahsin tenta di ritirare la denuncia di furto in modo da evitare conseguenze negative.

Kohran sta andando in tribunale quando vede Hulya, che insegue per farle dire la verità. L’uomo però viene fermato dalla polizia e così Hulya riesce a dileguarsi.

Il giudice ha preso la sua decisione: gli atti saranno trasferiti al tribunale. È un punto a favore di Cesur, che sembra essere riuscito a portare Tahsin davanti alla legge!

