Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di mercoledì 25 agosto 2021:

Cesur va alla posta per chiedere notizie sul postino intercettato da Tahsin.

Mihriban, aiutata da Cesur, convince i contadini a denunciare i soprusi di Tahsin. Con il denaro del risarcimento, potrebbero acquistare le azioni diventando così soci dell’azienda. In pochissimo tempo vengono così presentate 58 denunce, ma Tahsin vuole che Mehmet intervenga subito per fare in modo che tutti pensino che il responsabile sia Cesur. Così i suoi scagnozzi si impegnano a distruggere le vetrine del negozio di Suhan e della farmacia di Adalet. Lo stesso Tahsin, però, viene colpito alla testa…

Cahide riesce a convincere Korhan che Hulya è una pedina di Cesur, “addestrata” per controllare Tahsin e tutta la famiglia.

