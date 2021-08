Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di mercoledì 1° settembre 2021:

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni dal 6 al 10 settembre 2021

Balca sembra essersi presa una cotta per Serkan e, nonostante Eda finga che la cosa non le dia fastidio, nota palesi atteggiamenti e parole della nuova arrivata che la indispongono.

Selin, prima di lasciare il posto a Balca, le rivela ogni minimo dettaglio riguardante Serkan. La mamma di Ferit invece, per infangare Aydan e riuscire a prendere il ruolo di presidenza della fondazione, divulga la notizia del divorzio della rivale con il marito Alptekin. Balca gestisce lo scandalo con la stampa nel migliore dei modi e sostiene Aydan per la candidatura; in questo modo ottiene il favore sia della donna che di Serkan.

Eda e Serkan provano a convincere una socia molto influente a votare per la signora Aydan.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)