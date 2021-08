Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di venerdì 13 agosto 2021:

Iniziano le indagini per scoprire il colpevole nell’Art Life che ha causato il crollo del tetto: chi ha incastrato Serkan modificando il progetto di restauro?

Engin, Piril e tutti gli altri controllano i video di sorveglianza dell’ufficio in cui si trova la stampante: si scopre che Erdem dorme in ufficio e che Engin e Piril hanno una relazione sentimentale.

Piril esce quindi allo scoperto con Engin ed è molto stressata per le chiacchiere delle persone: Engin per tranquillizzarla le chiede di andare a convivere.

Eda nel frattempo ha ripreso gli studi universitari e dopo il primo giorno di lezione si ferma in biblioteca per studiare: lì si imbatte in Serkan, il quale finge di essere entrato solo per cercare un particolare libro.

