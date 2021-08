Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 16 a venerdì 20 agosto 2021: Grazie ad uno stupefacente tè consigliato da Ayfer, Eda riesce nell’eccezionale impresa di far uscire di casa Aydan. Dopo una passeggiata in auto, Eda, Aydan e Seyfi si recano a casa di Serkan e qui trovano anche Selin. Eda è piuttosto gelosa e, una volta tornata in ufficio, si concentra sul lavoro ed organizza un piano per far confessare Efe: andranno a cena insieme e lei cercherà di carpire i suoi segreti. Serkan è d’accordo, ma ad una condizione: chiamerà Eda al cellulare di nascosto così da poter ascoltare la conversazione con Efe. Eda accetta e durante la cena cerca in tutti i modi di vendicarsi facendo ingelosire Serkan.

La rottura tra Eda e Serkan sembra insanabile, ma Aydan vuole indagare più a fondo: spera che i due si amino ancora e che decidano col suo aiuto di tornare insieme. A questo scopo, chiede a Eda di accompagnarla fuori casa e le racconta il passato di sofferenze di suo figlio e di quanto sia radicato il lui il pensiero che chiunque lo ami prima o poi lo lascerà e che è proprio per questo pensiero e per il desiderio di sfuggire al dolore dell’abbandono che lui l’ha lasciata. Ma la ragazza non sembra convinta.

Serkan confessa ad Engin di voler fare pace con Eda. Nel frattempo, Eda riceve dei fiori e Serkan mostra la sua gelosia. Poco dopo, Serkan comunica a Eda l’intenzione di parlarle, ma quest’ultima rifiuta. Tra Serkan, Alptekin e Ferit emerge preoccupazione per una fuga di notizie riguardo l’incidente del muro che provocò la morte dei genitori di Eda. La ragazza viene a sapere da Serkan che Alptekin ha commesso un errore in passato che rischia di avere ripercussioni sulla vita del ragazzo. Durante un incontro con i rappresentanti dei coniugi Kafescioglu, verranno superati i dubbi sul passato di Alptekin e si troverà un accordo. Serkan chiede a Engin di convincere Efe a confrontarsi con la stampa, per scusarsi degli errori commessi. Le ricette di Ayfer riscuotono successo sui social. Efe, durante una telefonata, comunica all’interlocutore che suo figlio è morto a causa di Alptekin. Alla fine, per la soddisfazione di Serkan, Efe accetterà il confronto con la stampa.

Serkan rincorre Eda per tutto il giorno ma, oltre alla resistenza della giovane paesaggista, dovrà far fronte alle trappole che gli tendono le amiche di lei. Figen obbliga un loro vicino di casa a fingere di confessare il suo amore a Eda, per far ingelosire Serkan. Eda accompagna Aydan a un incontro della fondazione benefica di cui fa parte. Aydan torna a guidare dopo 20 anni, ma il vero scoglio per Eda non sarà farle da copilota e neanche incontrare le donne dell’alta società, bensì ritrovarsi faccia a faccia con Serkan, dopo averlo evitato. Durante l’incontro, i membri dell’associazione devono scegliere il catering per un evento di beneficienza e Eda ne approfitta per fare pubblicità ai piatti di sua zia. Intanto, alla ArtLife, Efe rilascia una dichiarazione, ma la resa dei conti deve ancora arrivare: Serkan ha richiesto che il suo discorso sia tradotto e inviato alla stampa europea, per infangare il nome del suo rivale all’estero, dove è più conosciuto. Selin chiede aiuto a Melo.

Serkan, preoccupato di dover parlare a Eda dell’incidente in cui sono morti i genitori, la chiama per dirglielo, ma – ubriaco – non riesce a farlo. Il giorno dopo, sobrio, ci riprova, ma Eda è infuriata perché la sera prima c’era Selin e fraintende il “pentimento” di Serkan per averla chiamata. Alla fine Serkan le dice dell’incidente e per Eda è un terribile shock, in seguito al quale la ragazza affronta duramente Alptekin e lo stesso Serkan. Eda decide di allontanarsi per un po’ di tempo raggiungendo il cottage estivo con le amiche Ceren, Melek e Figen. Ayfer, ignara di tutto, sospetta comunque qualcosa e si reca da Aydan, che pensa sia lì per l’incidente, ma poi, resasi conto che non è così, la “depista” in qualche modo. Efe parla con la nonna di Eda, rammaricandosi che le cose non stiano andando come avevano previsto.

