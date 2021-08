Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 19 agosto 2021:

Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: povera EDA, costretta ad allontanarsi da SERKAN…

Serkan rincorre Eda per poterle parlare ma lei continua a non volerlo sentire.

Eda accompagna Aydan a un incontro della fondazione benefica di cui lei fa parte e la madre di Serkan torna a guidare dopo quasi 20 anni. Proprio alla fondazione Eda incontra nuovamente Serkan.

Alla ArtLife, Efe rilascia una dichiarazione ma Serkan vuole che il suo discorso venga tradotto per la stampa europea, dove è più famoso, proprio per screditarlo in pieno.

Selin chiede infine un aiuto a Melo.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)