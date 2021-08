Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di mercoledì 25 agosto 2021:

L’associazione di beneficenza ha lo scopo di raccogliere fondi per studentesse che non possono accedere agli studi. Per questo motivo, Aydan decide di mettere all’asta i giovani della ArtLife ovvero Serkan, Engin, Efe e Ferit: chi si aggiudica l’asta vincerà una cena con Serkan. Il giovane architetto però fa una donazione altissima e invita Eda a cena, dandole un biglietto con su scritto il nome del ristorante.

Dopo i ragazzi è il turno delle ragazze: Aydan finge di aver chiamato delle modelle che all’ultimo non sono potute venire e chiede l’aiuto di Ceren, Piril, Eda, Melo e Fifi, che sfilano sotto gli occhi attenti degli uomini.

L’evento è un vero e proprio successo e Aydan viene osannata al punto di proporle il ruolo di presidente dell’associazione, sfidando la mamma di Ferit…

