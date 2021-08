Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 26 agosto 2021:

Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: EDA chiede a SERKAN di sposarla!

Efe è in partenza; Eda si ritrova in ufficio sola e per questo motivo decide di voler andar via. Serkan, Leyla ed Engin la convincono a restare e nel frattempo Serkan avvia una causa contro i giornalisti che l’hanno presa d’assalto.

Engin vuol fare passi avanti nella sua relazione con Piril e le chiede di presentargli la sua famiglia, ma la ragazza ancora non è pronta a questo passo e per ritardare gli eventi si dedica totalmente al lavoro.

Aydan è sconvolta dopo aver scoperto il tradimento del marito; Seyfi chiede aiuto ad Ayfer per farla riprendere ma, appena la donna si ristabilisce, Ayfer chiede di essere lasciata in pace e di stare il più lontano possibile dai Bolat. Aydan e Seyfi fanno in modo di addolcire Ayfer per mantenere i contatti.

Eda e Serkan vengono scelti come volti per una campagna benefica.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)