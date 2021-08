Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di martedì 3 agosto 2021:

Leggi anche: Love Is In The Air, anticipazioni: EFE esce di scena, ma prima minaccia SELIN!

Eda ora lavora per Efe e non ha più bisogno dell’aiuto di Serkan per poter studiare. Oltre a questo la ragazza viene a sapere dei problemi economici della zia e si ripromettono con Ayfer di non avere più segreti.

Nel frattempo alla ArtLife bisogna presentare i due progetti del porto.

Seyfi, su ordine di Serkan, consegna a Eda una scatola contenente tutti i suoi regali. La ragazza reagisce malissimo e getta via tutto quanto, lasciando Serkan rammaricato.

La faccenda dei progetti del porto alla fine si conclude con una vittoria a pari merito: il cliente vuole combinare la parte architettonica di Serkan con quella paesaggistica di Eda.

Serkan decide di voler traslocare e questo destabilizza la madre.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)