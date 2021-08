Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di lunedì 30 agosto 2021:

Engin fa le prove di presentazione di famiglia con Aydan, per mettere Piril a proprio agio e per evitare che quando si conoscerà con la madre possa farsi prendere dal panico. Da questo momento in poi nascono una serie di equivoci che coinvolgono sia Ayfer che Serkan e Eda.

Eda è arrabbiata con Serkan perchè non si è presentato a cena come promesso: la nostra protagonista non sa però che qualcuno ha cambiato l’indirizzo del ristorante sul biglietto prima che Serkan potesse leggerlo…

Risolta la questione malinteso, Serkan porta Eda a cena e la aiuta a superare la sua paura per gli spazi chiusi.

