Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di mercoledì 4 agosto 2021: Eda non si reca al campo base e tutti iniziano a preoccuparsi, specialmente quando Efe racconta che Eda è voluta scendere dall’auto per proseguire a piedi.

Eda non si trova e tutti vanno in allarme. Soltanto dopo alcune ore Serkan la trova svenuta in una buca e la porta di urgenza dal medico.

Eda ha perso la memoria ma solo momentaneamente, non ricorda quindi il litigio con Serkan e il medico raccomanda di non farla addormentare affinché possa recuperare subito la memoria.

Serkan avvisa Ceren con il cellulare di Eda per tranquillizzare tutti, per poi portare la ragazza nel suo cottage estivo: durante il viaggio Eda riacquista la memoria e inizia a litigare in macchina con Serkan.

