Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 5 agosto 2021:

Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: EDA gelosa, arriva BALCA KOÇAK (İlayda Çevik)

Ayfer si arrabbia con Eda per non aver preferito il suo aiuto dopo l’incidente ed essere andata via con Serkan. La ragazza ancora non si da pace per essere stata lasciata da Serkan: sospetta ci sia un motivo sotto e chiede qualche informazione a Piril e Leyla.

Serkan non riesce ad andare d’accordo con Efe, tant’è che chiede a Engin di indagare sul socio.

Efe vuole comprare le azioni di Ferit, in questo modo avrebbe il 50% delle quote: Serkan lo riferisce a Selin, che a sua volta affronta invano Ferit cercando di poter acquistare lei quel 5%.

Il vivaio di Ayfer continua ad essere in perdita e Fifi propone di affittare lo spazio al bar accanto per poter ricavare nuove entrate. Come prenderà Eda la notizia?

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)