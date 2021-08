Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di venerdì 6 agosto 2021:

È il compleanno di Piril e la ragazza decide di festeggiare in un locale con Eda, Ceren, Figen, Erdem, Selin e Leyla, mentre Engin gioca spensierato alla playstation con Ferit, Serkan, Alptekin, Efe, e Seyfi. Engin si ricorda all’ultimo dell’enorme dimenticanza e corre subito al locale con gli altri ragazzi, mentre Serkan arriva poco dopo per poi scontrarsi con Eda. La ragazza ancora non riesce a capire perchè Serkan l’abbia lasciata…

Serkan annuncia ai suoi genitori la notizia del suo trasloco imminente. Aydan non prende bene questo evento e cerca l’aiuto di una psicanalista, la quale consiglia alla donna di riallacciare i rapporti con Eda.

Serkan, venendo a sapere dei problemi economici di Ayfer, consiglia in incognito il vivaio ad una importante committente.

Le indagini su Efe proseguono con la speranza di scoprire qualche “scheletro nell’armadio”.

