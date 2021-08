Un nuovo ingresso stravolgerà ancora una volta la vita di Serkan Bolat (Kerem Bursin) ed Eda Yildiz (Hande Ercel) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. I nostri due protagonisti si troveranno infatti ad interagire con Balca Koçak (İlayda Çevik), che subentrerà a Selin Atakan (Bige Onal) nel ruolo dell’addetta alle pubbliche relazioni dell’Art Life.

Love Is In The Air, news: Selin, minacciata da Efe, si dimette

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, siete già a conoscenza del fatto che, ad un certo punto, l’architetto Efe Akman (Ali Ersan Duru) deciderà di lasciare Istanbul per ritornare in Italia.

Prima di andarsene, l’uomo tenterà però di mettere a segno un ultimo colpo per garantire a Semiha (Ayşegül İşsever), la nonna di Eda e sua socia segreta, il controllo del 50% della holding dei Bolat. In pratica, Akman cercherà prima di comprare il 5% di Ferit (Cagri Citanak), dato che deterrà già il 45%, ma quando l’uomo rifiuterà l’offerta penserà bene di minacciare Selin.

In pratica, Efe scoprirà che è stato Kaan Karadag ( İsmail Ege Şaşmaz) a rivelare alla stampa, dopo averlo scoperto da Ferit, l’esistenza di un contratto di fidanzamento tra Eda e Serkan. Per evitare che Bolat scopra tutto quanto, la donna dovrà dunque vendergli il suo 5%, ma inaspettatamente la Atakan non si piegherà al ricatto…

Love Is In The Air, spoiler: Selin si dimette, arriva Balca Koçak

Eh sì: stanca delle bugie e dei sotterfugi utilizzati nell’ultimo periodo, Selin comunicherà a Serkan che ha deciso di lasciare ogni affare dell’Art Life e deciderà di cedergli anche il suo 5%. Prima di fare tutto questo, la Atakan giocherà però in attacco, svelando all’uomo della fuga di notizie, risalente a qualche mese prima, fatta scoppiare da Ferit riguardo al contratto prematrimoniale.

Da un lato Selin specificherà che anche l’avvocatessa Ceren (Melisa Döngel) e la stessa Eda erano a conoscenza della colpevolezza di Ferit, dall’altro Serkan sceglierà a sorpresa di non prendersela con nessuno, ma al tempo stesso dovrà iniziare le ricerche della nuova addetta alle pubbliche relazioni. Per i colloqui, l’uomo vorrà dunque avere Eda al suo fianco, dato che Efe – ormai partito in Italia – le avrà dato una delega per gestire il suo pacchetto azionario in attesa dall’arrivo della sua socia.

Dato un bacio scattato soltanto qualche ora prima in un ascensore con l’ex fidanzato Serkan, Eda si mostrerà però gelosa di ogni possibile impiegata, tant’è che ad un certo punto chiederà all’architetto di contattare Balca Koçak, che sulla foto di presentazione apparirà piuttosto trascurata e con degli occhiali da vista bruttissimi.

Love Is In The Air, trame: Balca e l’amica “cartomante”

Eda resterà dunque attonita appena si ritroverà davanti l’avvenente Balca, che avrà definitivamente abbandonato gli occhiali da vista dopo essersi operata per la sua miopia. Tuttavia, la Yildiz non ammetterà di fronte a Serkan di essere gelosa dell’ultima arrivata e lo sfiderà apertamente, dandogli il permesso di assumerla immediatamente.

Balca comincerà quindi a lavorare alla Art Life quello stesso pomeriggio e le ritorneranno in mente le parole dell’amica cartomante Susy, che quella stessa mattina le aveva rivelato che il grande amore della sua vita avrebbe avuto le iniziali S e B. La Koçak riunirà quindi tutti i tasselli e si convincerà del fatto che sia proprio Serkan Bolat il suo principe azzurro.

E questo darà il via ad una serie di incomprensioni tra Eda e Serkan, in cui presto persino Selin metterà lo zampino…