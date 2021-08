Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 23 a venerdì 27 agosto 2021: In vista di una importante riunione Eda e Serkan decidono di tornare in ufficio. Eda consegna a Serkan un contratto con delle regole di comportamento e Serkan accetta di firmarlo senza neppure leggerlo; da ora in poi si atterrà ai vincoli che Eda gli impone.

Melo dice con orgoglio a Selin che Engin la vuole nel suo team; Erdem ascolta la conversazione e ci rimane molto male. Eda vuole incontrare il responsabile della morte dei genitori e lo contatta dandogli un nome falso, prende appuntamento e mentre sta uscendo di corsa dall’ufficio viene assalita dai paparazzi; non reggendo lo stress ha l’ennesimo attacco di narcolessia. Leyla, che nel frattempo aveva ascoltato la conversazione telefonica di Eda, avverte Serkan che la segue, la salva e la porta via. Quando si riprende Eda avrà un drammatico confronto con il responsabile della morte dei genitori davanti agli occhi di Serkan. Ayfer, accompagnata da Fifi, ha un appuntamento presso la fondazione che la incaricherà poi del catering durante una serata di beneficienza; lì farà la conoscenza di Nesrin, la mamma di Ferit, e incontrerà con lo stupore di entrambe Aydan, anche lei socia dell’esclusivo club, ed anche membro attivo della fondazione.

Il progetto della cucina dell’albergo del Golf Resort dev’essere rivisto per l’arrivo di un famoso chef che richiede particolari modifiche. Efe è in partenza e Eda non vuole restare allo studio senza di lui; con l’aiuto di Engin e Leyla, Serkan cerca di non farla andare via e decide di intentare causa contro i giornalisti che la settimana prima l’hanno messa all’angolo e le hanno causato un attacco di narcolessia. Engin vuole conoscere la famiglia di Pril e presentarle sua madre, ma lei non si sente pronta per questo passo e si butta a capofitto nel lavoro. Aydan, dopo aver scoperto il tradimento del marito, rimane sotto shock; Seyfi chiede aiuto ad Ayfer che riesce a farla riprendere, ma appena Aydan si sente meglio Ayfer le dice che lei e Eda non vogliono più avere a che fare con la loro famiglia. Per riavvicinarsi a Eda e rientrare in casa loro, Aydan e Seyfi fanno leva sul buon cuore di Ayfer. Nel frattempo Eda e Serkan vengono scelti come volti di una campagna benefica.

Aydan ha scoperto che Alptekin la tradisce con la sua segretaria e approfitta della situazione per cercare di far riavvicinare Eda e Serkan; si fa ospitare a casa di Ayfer e, con l’aiuto di Seyfi, ingaggia un uomo che finge di essere il fratello dell’amante di Alptekin, pronto a vendicarsi del disonore arrecato alla sua famiglia. Ayfer, nel frattempo, tenta in tutti i modi di mandare via la donna, infastidita dai continui commenti sull’arredamento della casa, sulla sua cucina, sul suo stile di vita. Intanto in ufficio, tra Erdem e Melek è guerra aperta: ciascuno fa di tutto per attirare l’attenzione e il favore dei capi; l’occasione per Melek di sferrare l’attacco decisivo contro il collega le si presenta quando viene a sapere che Engin sta tentando invano di contattare la signora Aydan. La giovane spiega che si trova a casa sua e invita Engin a passare. L’uomo vorrebbe chiedere un favore ad Aydan: la madre di Engin, infatti, ha richiesto di conoscere Piril.

