Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre 2021: Engin, per evitare che Piril al momento di incontrare sua madre si faccia prendere dal panico, decide di fare una prova generale con Aydan, una persona con cui si sentono entrambi a proprio agio. Da questo nasce però una serie di equivoci. Melek, Ayfer e Figen credono che Engin sia lì per chiedere a nome di Serkan la mano di Eda; Serkan che sia sua madre a doverla chiedere a Piril, a nome di Engin. Eda crede che Serkan l’abbia voluta umiliare, la sera prima, non presentandosi a cena. Ma è stata una mano misteriosa a cambiare sul biglietto di lui l’indirizzo del ristorante. Risolto anche questo malinteso, Serkan la porta a cena e l’aiuta a superare la sua claustrofobia.

Ora che Ferit e Ceren vogliono raccontare a Serkan la verità sulla divulgazione del contratto di fidanzamento tra lui e Eda, Selin decide di anticiparli e spiega tutto all’architetto. Inoltre, gli dice che lascerà il suo posto nella holding e che intende cedergli le sue azioni. Quando l’architetto scopre che Eda gli ha tenuta nascosta una cosa del genere, le chiede come punizione di realizzare tre suoi desideri, ma lei gli risponde che non farà niente senza sapere prima di cosa si tratta. Intanto, allo studio Art Life si cerca una nuova manager delle pubbliche relazioni. Eda, che assiste Serkan nei colloqui, si dimostra gelosa delle tre candidate che si sono presentate e decide di chiamarne un’altra, basandosi sul suo CV. La ragazza in questione è Balca, che vediamo parlare insieme all’amica Suzi. Quest’ultima, basandosi sull’oroscopo, predice all’amica che dietro l’angolo la aspettano un’opportunità lavorativa e il vero amore.

Alla ArtLife arriva la sostituta di Selin. Giovane, avvenente e abile, Balca lascia trasparire un velato interesse per Serkan. Sebbene Eda continui a sostenere di non esserne gelosa, la presenza e soprattutto le parole della nuova dipendente la destabilizzano, come confesserà alle sue amiche. Balca riceve un aiuto speciale da Selin che, nel momento del passaggio del testimone, le rivela tutto, ma proprio tutto, sul suo ex fidanzato. Nesrin, candidata alla presidenza della fondazione, gioca un brutto tiro alla rivale, diffondendo tra i giornalisti la notizia del divorzio tra Aydan e Alptekin. Il problema a casa dei Bolat diventa un banco di prova per Balca che, con destrezza, si libera della stampa e si impegna per le elezioni della mamma di Serkan, guadagnandosi il favore di Aydan e del giovane architetto. Anche Eda e Serkan sostengono la candidatura di Aydan e cercano di convincere una socia molto influente a votare per Aydan.

Nella speranza che arrivi Eda, Serkan crea un’atmosfera in casa sua. Ma Eda non arriverà. In compenso, si presentano Engin, Ferit, e Erdem, che lo assillano con i loro problemi. In particolare, Engin è preoccupato perché ha deciso di fare la proposta di matrimonio a Piril, ma non sa come. In proposito si verificheranno vari siparietti, fin quando, alla festa di Aydan, Engin arriverà a cavallo per una proposta plateale. Intanto, prove di avvicinamento fra Ferit e Ceren. Selin annuncia che partirà per la Danimarca, mentre Aydan festeggia la sua elezione a Presidente della fondazione che costruisce centri di studio e assegna borse di studio a favore di giovani e meritevoli studentesse.

La nuova assunta, Balca, si presenta a casa di Serkan all’ora di cena con la scusa di fargli controllare alcuni lavori che ha fatto. Serkan si convince a farla entrare e le ordina una pizza. Poco dopo citofona Eda, che ha deciso di esaudire il primo dei tre desideri che Serkan può esprimere. La situazione che le si presenta davanti agli occhi è inequivocabile, tanto più dopo aver trovato uno degli orecchini che Balca ha finto di perdere tra i cuscini del divano: la classica tattica per poter tornare a trovarlo. Ma Serkan è convinto che la donna non abbia secondi fini e propone a Eda una scommessa. Se Balca è davvero interessata a Serkan e Eda dovesse avere ragione, Serkan la lascerà in pace, in caso contrario Eda dovrà cenare con lui a Parigi. Per giudicare insieme il comportamento della donna e decretare un vincitore, Serkan chiede a Eda di pranzare tutti e tre insieme ma anche in questo caso l’atteggiamento di Balca risulta ambiguo…

