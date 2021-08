A Love is in the air, il trasferimento improvviso dell’ex fidanzata Selin Atakan (Bige Onal) in Danimarca darà modo al giovane Ferit Şimşek (Cagri Citanak) di tentare di riavvicinarsi a Ceren Başar (Melisa Dongel), una delle migliore amiche di Eda Yildiz (Hande Ercel). Per l’uomo non sarà però affatto facile conquistarla…

Love Is In The Air, trame: Ferit e Ceren sul punto di baciarsi ma…

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sulle future puntate italiane della telenovela turca, sapete già che, ad un certo punto, Ceren e Ferit cominceranno a frequentarsi. Una sera, al termine di una cena, la donna accetterà quindi di andare a casa del conoscente per bere un caffè. Proprio mentre i due saranno sul punto di baciarsi, l’atmosfera verrà bloccata da una telefonata improvvisa che Selin farà a Ferit per informarlo di alcune mosse strane messe in atto da Efe Akman (Ali Ersan Duru).

Fatto sta che quella breve conversazione farà sì che Ferit cambi completamente atteggiamento e decida di interrompere l’appuntamento. Come se non bastasse, lo stesso Ferit telefonerà a Ceren dopo mezz’ora e le farà sapere che, pur stando bene con lei, non se la sente di iniziare una relazione perché, in fondo, le si è avvicinato per cercare di innescare una relazione in Selin.

Love Is In The Air, news: Ceren cerca di evitare Ferit

Tutto questo a quali risvolti porterà? Neanche a dirlo, Ceren si risentirà per le parole di Ferit e lo eviterà tutte le volte in cui l’uomo cercherà di parlarle durante gli orari di lavoro che avranno in comune alla Art Life. Da un lato Ferit si dispiacerà per avere spezzato il cuore della bella bionda per dare ancora ascolto ai sentimenti provati per Selin, dall’altro Ceren cercherà di non pensare troppo a quello che è successo ed aiuterà Eda a capire se debba dare oppure no una seconda possibilità a Serkan (Kerem Bursin).

Le cose, come abbiamo avuto modo di anticipare nell’apertura di questo post, sembreranno però cambiare nel momento in cui, dopo aver ceduto il 5% delle sue azioni a Serkan, Selin prenderà la decisione di trasferirsi in Danimarca. In quei precisi istanti, Ferit si farà infatti di nuovo avanti – e più concretamente – con Ceren…

Love Is In The Air, spoiler: Ferit confessa a Ceren di essersi innamorato di lei!

Eh sì: Ferit aggancerà Ceren nel bar dell’azienda e le dirà che, ora che Selin è lontana, possono cercare di far ripartire la loro conoscenza da una base più solida. Il ragazzo si farà quindi coraggio e confesserà alla sua interlocutrice di avere capito di essersi innamorato di lei.

In tal senso, possiamo certamente anticiparvi che Ceren si mostrerà più conciliante nei confronti di Ferit, ma preciserà che non lo ha ancora perdonato del tutto. Resta così da capire se il giovane riuscirà ad approfittare al meglio di questa nuova “possibilità”… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.