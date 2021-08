Breve pausa per il personaggio di Selin Atakan (Bige Onal) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air: l’ex fidanzata di Serkan Bolat (Kerem Bursin) uscirà infatti di scena per qualche tempo, ma poi tornerà per mettere nuovamente i bastoni tra le ruote alla relazione tra l’uomo ed Eda Yildiz (Hande Ercel). Scopriamo dunque per quale ragione, almeno per il momento, la donna sceglierà di lasciare Istanbul…

Love Is In The Air, news: Selin e il ricatto di Efe Akman

Le anticipazioni segnalano che tutto comincerà quando Efe Akman (Ali Ersan Duru) apprenderà, corrompendo con del denaro la giornalista Fatma, che è stato Kaan Karadag (İsmail Ege Şaşmaz) a rivelare alla stampa, dopo averla scoperta da Ferit (Cagri Citank), l’esistenza di un contratto redatto da Eda e Serkan.

A quel punto Efe, prima di trasferirsi in Italia, penserà bene di minacciare Selin e si dirà disposto a spifferare tutto quanto a Serkan se non gli venderà il 5% delle azioni della holding di Alptekin (Ahmet Somers) che ancora possiede.

Com’è già noto ai nostri lettori, Selin sceglierà dunque di non piegarsi al ricatto e farà sapere tutto quanto a Serkan, sottolineando che anche Eda e l’avvocatessa Ceren (Melisa Dongel) erano al corrente della sua omissione. Dopo ciò, la Atakan dirà al Bolat che cederà a lui il 5% delle sue azioni e lascerà in maniera ufficiale il ruolo di addetta alle pubbliche relazioni della Art Life.

Love Is In The Air, spoiler: Selin dà dei consigli “segreti” a Balca Koçak

Tutto questo, dunque, a quali tipi di risvolti porterà? Ovviamente Serkan dovrà cercare in tempi celeri una sostituta di Selin. La scelta ricadrà su Balca Koçak (İlayda Çevik), un’avvenente ragazza che l’uomo assumerà per dimostrare ad Eda, con cui avrà condiviso un nuovo bacio, che è ancora gelosa di lui. Convinta dall’amica cartomante Susy che l’uomo della sua vita abbia le iniziali S e B proprio come il Bolat, Balca non potrà dunque fare a meno di concentrarsi su Serkan, che troverà piuttosto attraente, ed accetterà di ascoltare un consiglio di Selin.

Eh sì: dando l’impressione di avere in mente un piano ben preciso, Selin si presenterà alla Koçak come l’ex addetta alle pubbliche relazioni e le farà sapere che dev’essere informata di ogni aspetto della vita privata e professionale di Serkan se vuole svolgerà al meglio il suo nuovo lavoro. Le due donne avranno così modo di parlarsi, anche se tale dialogo non verrà udito dai telespettatori.

Successivamente a questo scambio di opinioni, Balca si renderà completamente disponibile con i Bolat, arrivando addirittura a dare dei suggerimenti su come battere la rivale Nesrim, ossia la madre di Ferit, nelle votazioni della nuova Presidente dell’Associazione delle Donne.

Love Is In The Air, trame: Selin si trasferisce in Danimarca

Ma di Selin che cosa ne sarà? Nel corso di una festa a tema anni ’70, organizzata last minute da Aydan per festeggiare il ruolo di Presidentessa appena ottenuto, Selin comunicherà a tutti quanti che si trasferirà in Danimarca: una nazione, come preciserà con atteggiamento di sfida a Eda, dove lei e Serkan sognavano di costruire insieme una nuova azienda tutta loro.

Comunque sia, possiamo già anticiparvi che l’uscita di scena di Selin sarà soltanto temporanea. In attesa del suo ritorno, bisognerà però fare attenzione a Balca, disposta a tutto pur di conquistare il suo “principe azzurro” Serkan… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.