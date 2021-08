Con l’arrivo di Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever), la spietata nonna di Eda Yildiz (Hande Ercel), i telespettatori italiani di Love Is In The Air assisteranno anche all’ingresso di Tahir (Buğrahan Çayır), il suo bodyguard personale. L’uomo comincerà a bazzicare all’interno della Art Life e concentrerà le sue attenzioni sull’imbranata Melo (Elçin Afacan), appena assunta da Engin (Anil Iter). Questo darà dunque il via ad un grande equivoco…

Love Is In The Air, news: Tahir e la fedeltà estrema a Semiha

Le anticipazioni segnalano infatti che Tahir sarà un uomo abbastanza fedele nei riguardi di Semiha, che la seguirà e porterà ovunque desidera. Proprio per tale ragione, il ragazzo riceverà come ordine quello di non allontanarsi mai dalla Art Life durante gli orari lavorativi della Yildirim. Giocoforza, l’ultimo arrivato si troverà quindi ad interagire parecchio con Melo, lo scansafatiche Erdem (Sarp Bozkurt) e la timida Leyla (İlkyaz Arslan).

In tal senso, c’è da dire che i tre tenderanno inizialmente a non fidarsi di Tahir, poiché crederanno che l’uomo sia una sorta di spia di Semiha, ma col trascorrere delle giornate intravedranno il suo carattere docile e mite e gli daranno una possibilità. Tuttavia, col trascorrere degli episodi, la più interessata alla guardia del corpo sarà Leyla…

Love Is In The Air, trame: Leyla confessa a Melo di essere interessata a Tahir

Eh sì: nel corso di un dialogo, Leyla lascerà infatti intendere a Melo di essersi invaghita di Tahir, ma sottolineerà di non avere idea di come conquistarlo. L’amica di Eda coglierà dunque la palla al balzo per fare una proposta alla collega; nello specifico, prometterà di aiutarla nel corteggiamento soltanto se lei farà in modo che Erdem, per nulla utile al lavoro e sopratutto impiccione, venga licenziato.

Anche se sorpresa dalla richiesta, Leyla stringerà quindi l’accordo con Melo. Le due donne daranno quindi il via al loro rispettivo piano, anche se non avranno calcolato un importantissimo particolare: Tahir sarà interessato a Melo e non a Leyla!!!

Love Is In The Air, spoiler: Tahir corteggia Melo

La certezza di ciò si avrà quando Tahir parlerà apertamente a Erdem di ciò che sente per Melo. E così anche i due uomini stringeranno un patto: da un lato Erdem prometterà a Tahir di far cadere la “donzella” tra le sue braccia, dall’altro il bodyguard dovrà impegnarsi per aiutarlo a conquistare Fifi (Sitare Akbaş), la donna che ha fatto breccia nel suo cuore!!!

In questa maniera, l’intreccio sarà presto servito… ma come reagirà Melo appena capirà che è lei la donna su cui Tahir ha messo gli occhi addosso? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

