È sin dall’inizio di Love is in the air una sorta di “reclusa di lusso”: soggiorna in una supervilla ma al di fuori della sua proprietà non va mai. Parliamo di Aydan, la mamma di Serkan, che finora solamente una volta ha messo piede al di là dei confini di casa sua (solo per un attimo, peraltro) grazie a un “trucchetto” messo in opera da Eda.

Un vero e proprio “ritorno alla vita” di Aydan, però, ancora non c’è stato. Quando lo vedremo? Occhio alla puntata della soap turca in onda lunedì 16 agosto:

Eh sì: un tè davvero “stupefacente” consigliato dalla zia Ayfer farà sì che Eda riesca nell’impresa che sembrava impossibile: quella di far uscire di casa Aydan. A quel punto ci sarà una passeggiata in macchina, dopo la quale Eda, Aydan e Seyfi si presenteranno a casa di Serkan.

Lì però ci sarà anche la "solita" Selin… e chissà che Eda non ne sia gelosa… anzi molto gelosa!