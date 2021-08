Continua a riscuotere un grande successo tra il pubblico la telenovela turca Love is in the Air, che ora si avvia più che mai a entrare nel pieno delle proprie trame. La soap ha consacrato al grande pubblico diversi attori tra cui, oltre ai protagonisti Hande Ercel e Kerem Bursin, anche l’affascinante Sitare Akbas, che nella fiction presta il volto a Figen Yildirim, per gli amici semplicemente Fifi.

Di natura introversa e discreta, Fifi è una delle più grandi amiche di Eda, la quale trova nella Yildirim una grande confidente nonché spalla su cui fare affidamento nei momenti più difficili. Fifi, seppur a primo impatto possa sembrare fredda e scottante (complice anche un carattere decisamente non facile), è in realtà una ragazza solare e piena di energie, che in più di un’occasione mette e metterà a disposizione la propria intelligenza e intuito a vantaggio delle sue amiche.

Nata a Istanbul il 6 ottobre 1988, l’attrice Sitare Akbas si è laureata al Conservatorio Statale della capitale turca. Pochi anni più tardi, precisamente nel 2004, viene scritturata per la prima volta in una grande produzione per interpretare Ayse nella serie tv Fifth Dimension. Qualche anno dopo la ritroviamo nei panni di Zeyno nella fiction Taxi Station, ruolo che interpreta dal 2008 al 2010.

In tempi assai più recenti ottiene grande successo grazie alla telenovela regina di ascolti Love is in the Air, dove proprio in questi giorni la stiamo vedendo nei panni di Fifi. L’ultimo grande lavoro dell’artista risale a qualche mese fa, nella serie Ramo prodotta da Show Tv.

Molto seguita sui social, in particolare su Instagram e Tik Tok (dove può contare su una fan base di oltre 700 mila fan), Sitare Akbas, il cui vero nome è Makbule Sitare Akba, è uno dei personaggi dello spettacolo più conosciuti e apprezzati nel suo Paese, grazie alle numerose produzioni a cui ha preso parte e alle molteplici campagne di sensibilizzazione a cui ha prestato il volto.

Qualche mese fa è riuscita altresì a ricevere il primo riconoscimento per la sua brillante carriera: è stata infatti premiata durante il 27° festival Türkan Şoray come “attrice promettente” per la sua interpretazione nella pellicola Ben Bir Denizm, del regista e produttore turco Umut Evirgen.

