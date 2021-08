Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda domenica 22 e lunedì 23 agosto 2021:

Erik dice al fratello che ha sentito un rumore e che così, per paura, ha cominciato a correre. Quando Florian gli sottolinea la questione della tanica di benzina, Erik confessa tutto ma al tempo stesso se la prende con il fratello che secondo lui lo ha spinto a quel gesto, per via della sua presa di posizione contro la costruzione della strada d’accesso per l’albergo termale.

Vanessa è rientrata a casa. Ad attenderla ci sono Alfons e Robert, che ha aiutato a portare il letto di Vanessa al piano terra. Vanessa però non intende parlare con Robert, che a questo punto – imbarazzato – se ne va.

Cornelia spiega a Shirin come si fanno i letti. È l’occasione per scoprire che Shirin è una truccatrice qualificata e che ha un vlog. Cornelia le dice che quella sera è stata invitata a cena dal padre del fidanzato (che è Werner) ma che le è saltato l’appuntamento dalla manicure. Shirin si offre di aiutarla e insieme vanno a casa di Cornelia.

