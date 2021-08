Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda lunedì 16 e martedì 17 agosto 2021:

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin alla riconquista di Maja! E lei…

Michael deve comunicare a Vanessa che non potrà praticare ancora il suo sport, ma almeno potrà probabilmente tornare a camminare in modo normale dopo la riabilitazione.

Robert va da Vanessa e le consiglia di intentare una causa alla dottoressa Petrova e all’ospedale, ma Vanessa gli si rivolta contro intimandogli di andarsene e addossandogli tutta la colpa dell’accaduto!

Joell e Lucy si rendono conto che la storia che hanno trovato è stata scritta dalla bisnonna di Maximilian. Joell vorrebbe che fosse pubblicarla, ma Maximilian li avverte che esiste una potenziale maledizione: la storia va solo raccontata ma non scritta, altrimenti la sfortuna non darà loro scampo!

Werner e Christof offrono a Florian un bosco molto più grande del suo, ma lui dovrà rinunciare al suo in modo che possa essere costruito l’hotel termale con un’annessa strada di accesso. Florian, però, non vuol saperne…

Maja, ricattata da Erik, cerca di convincere Florian ad accettare la proposta che ha ricevuta. Quando lui le spiega che in questo modo abbatteranno anche il loro albero, lei sembra non preoccuparsene moltissimo. A quel punto, Florian non capisce cosa stia succedendo…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)