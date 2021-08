Nella sua vita si è cimentato nei lavori più disparati, ma non ha perso la voglia di cimentarsi in qualcosa di nuovo. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Christoph Saalfeld (Dieter Bach) riuscirà infatti ancora una volta a sorprenderci buttandosi in una nuova avventura professionale…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Maja capisce di amare ancora Florian! Ma lui…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph perde tutto

Cresciuto da un semplice calzolaio, grazie al proprio acume e ad una determinazione fuori dal comune, Christoph è riuscito a diventare in pochi anni uno degli imprenditori più potenti del mondo alberghiero. E nemmeno gli intrighi di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sono riusciti a piegarlo…

Dopo aver visto collassare la sua catena di hotel e aver perso le proprie azioni del Fürstenhof (oltre che il suo patrimonio), Saalfeld non si è infatti perso d’animo, accettando di lavorare prima in pasticceria e poi come addetto alle riparazioni dell’albergo di cui un tempo era proprietario.

Proprio le difficoltà affrontate per colpa della sua nemica mortale hanno finito per rafforzare ulteriormente l’indole dell’uomo, che attende ormai da mesi il momento del riscatto. E quel momento potrebbe essere arrivato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph entra in politica

Come sappiamo, nonostante i tentativi di boicottaggio da parte di Ariane, da qualche settimana Christoph ha finalmente coronato il suo sogno d’amore, formando una coppia con la donna che gli ha rubato il cuore: Selina von Thalheim (Katja Rosin).

Ebbene, sarà proprio quest’ultima a dare al neo-fidanzato un consiglio utile per dare una svolta alla sua vita professionale dopo le tante umiliazioni ricevute: mettere le sue competenze al servizio della comunità entrando in politica!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Inutile dire che Saalfeld non se lo farà ripetere due volte e si candiderà come consigliere regionale in vista delle imminenti elezioni. La prospettiva di un ingresso di Christoph in politica, però, non piacerà a tutti… a partire da Ariane!

Decisa ad impedire che il suo grande nemico possa sfruttare una posizione di rilievo nell’amministrazione pubblica per colpirla, la Kalenberg deciderà infatti di impedire in ogni modo che l’uomo venga eletto. E nella sua battaglia troverà un’alleata davvero inaspettata… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.