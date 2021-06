Ci sono voluti mesi, ma alla fine l’amore si dimostrerà più forte degli intrighi. Nonostante i perfidi tentativi di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) di separarli, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Selina von Thalheim (Katja Rosin) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach) riusciranno a ritrovarsi, diventando finalmente una coppia.

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane denuncia Christoph per aggressione

Fin dal loro primo incontro, tra Selina e Christoph è scattata la scintilla. L’amicizia della donna con Ariane, però, si è ben presto rivelata un ostacolo apparentemente insormontabile per una possibile storia d’amore tra i due…

Gelosa della sua migliore amica, la dark lady ha infatti fatto di tutto per screditare l’albergatore agli occhi di quest’ultima, riuscendo effettivamente a minare la fiducia della von Thalheim nei confronti di Saalfeld. Non contenta, la Kalenberg ordirà un nuovo crudele intrigo nei confronti del suo nemico giurato, finendo però per commettere un errore…

Decisa a liberarsi di Christoph una volta per tutte, Ariane prima lo farà licenziare dalla fondazione per cui lavora e poi lo provocherà in pubblico. A quel punto la donna si truccherà il volto in modo da far sembrare di essere stata picchiata e poi denuncerà Saalfeld per aggressione!

Purtroppo, però, il suo piano non andrà come previsto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina smaschera l’intrigo di Ariane contro Christoph

Inutile dire che la prima persona a cui la Kalenberg si rivolgerà per avere “conforto” sarà Selina, che rimarrà ovviamente sconvolta nel vedere l’amica ridotta in quelle condizioni. Non ci vorrà però molto prima che la von Thalheim si renda conto che qualcosa non torna…

Insospettita, la donna toccherà il volto di Ariane, rendendosi conto che quello che doveva essere un enorme ematoma è in realtà solo del trucco viola! Selina capirà così finalmente che Christoph ha sempre avuto ragione: la Kalenberg è davvero una donna infida e senza scrupoli.

Anticipazioni Tempesta d’amore, news italiane: Selina si mette insieme a Christoph

Il risultato? Dopo aver urlato ad Ariane tutto il proprio disprezzo, Selina si precipiterà da Christoph, chiedendogli perdono per aver creduto più all’amica che a lui. E a quel punto i due si riconcilieranno, diventando finalmente una coppia ufficiale!

E Ariane? Disposta a tutto pur di riconquistare la sua migliore amica, la dark lady prometterà a quest’ultima non solo di ritirare la propria denuncia contro Saalfeld, ma anche di iniziare una terapia per superare il proprio odio. Peccato solo che si tratti dell’ennesima bugia…

Approfittando della distrazione del suo nemico, la Kalenberg preparerà infatti il suo prossimo colpo contro l’albergatore. E questa volta non si farà nessuno scrupolo a mettere in pericolo vite innocenti… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

