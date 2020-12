Christoph lavora nella pasticceria di Linda, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Fino a qualche settimana fa era uno degli uomini più ricchi ed influenti della Germania. Oggi, però, di quell’imprenditore di successo non è rimasto più nulla. A causa degli intrighi della perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), Christoph Saalfeld (Dieter Bach) ha infatti perso ogni cosa, tanto che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si vedrà costretto ad accettare qualunque impiego pur di poter sopravvivere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph capisce che Ariane lo ha rovinato

Sono bastate poche settimane ad Ariane Kalenberg per distruggere l’esistenza di un uomo che – fino ad allora – era sempre sembrato al di sopra di tutto, giustizia inclusa. La perfida dark lady, però, ha abilmente fatto leva sul punto debole di Christoph (il suo amore per lei) per portarlo a confidarle i suoi segreti più intimi, potendolo così colpire diritto al cuore.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: quello che era un tempo un impero finanziario è ridotto in macerie, con la “Top Comfort” ufficialmente in bancarotta, i conti bancari di Saalfeld congelati e le sue azioni del Fürstenhof in mano alla Kalenberg.

E a rendere il tutto ancora più insopportabile è arrivata per Christoph anche la scoperta che la donna che voleva sposare è in realtà una truffatrice che ha finto di amarlo solo per condurlo alla rovina. E così l’uomo si è trovato non solo a curare il proprio cuore ferito, ma anche a chiedersi come tirare avanti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph chiede un lavoro a Linda

Le condizioni economiche disastrose in cui si trova impediranno a Christoph di poter reagire agli attacchi di Ariane: né i suoi invincibili avvocati né i suoi scagnozzi saranno infatti disposti a lavorare gratis per lui. Solo Schulz (Thomas Meierl) dimostrerà di essere fedele al suo ex datore di lavoro al punto da non chiedere nessuna ricompensa per i propri servigi. Saalfeld, però, non se la sentirà di approfittarne…

Dopo aver invano tentato di chiedere aiuto ai suoi vecchi soci in affari, Christoph non avrà altra scelta se non rivolgersi alle ultime persone che gli sono rimaste: i suoi familiari. E questa volta non rimarrà deluso!

Se Tim (Florian Frowein) si dirà pronto a cedere al padre le sue azioni del Fürstenhof (pari al 10% della proprietà dell’hotel) nonostante le minacce di Ariane, anche Linda (Julia Grimpe) sarà pronta a tendere una mano al fratello offrendogli un lavoro nella sua pasticceria affinché si possa guadagnare da vivere.

Inutile dire che i clienti del Cafè Liebling rimarranno a bocca aperta nel vedere l’ex tycoon servire tè e pasticcini ai tavoli. La più sorpresa sarà però Ariane, a cui non sembrerà vero di poter vedere il suo acerrimo nemico deriso e compianto. E la dark lady non si lascerà sfuggire l’occasione di riservare all’ex fidanzato l’ennesima umiliazione…

