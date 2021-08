Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 15 a sabato 21 agosto 2021: Selina organizza una cena con Christoph, Maja e Florian. Nonostante lo sforzo, Maja non riesce a nascondere l’ostilità nei confronti del nuovo compagno della madre. Quest’ultima prega dunque la figlia di accettare finalmente che suo padre è scomparso e non tornerà…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Lucy e Joell trovano un tesoro!

André confessa la sua truffa a Werner! Sconvolto, quest’ultimo vorrebbe cacciare il fratello e Leentje dal Fürstenhof, ma poi Michael lo convince a concedere a Konopka un’altra chance.

Amelie vorrebbe aiutare un rifugio per animali di Monaco che rischia la bancarotta portando un asinello nelle stalle del Fürstenhof. Quando Werner si oppone, la Limbach non esita a licenziarsi!

Joell si offre di aiutare i Sonnbichler a ricostruire la storia del Fürstenhof. Lo scrittore inizia dunque a frugare tra dei vecchi documenti, trovandovi niente meno che una mappa del tesoro!

Werner offre ad André una posizione come secondo cuoco in cucina. Tra i due fratelli scoppia un’accesa lite che fa sì che i ricordi dello chef tornino finalmente in superficie!

Erik cerca qualcosa che possa permettergli di fare pressione su Maja per portare quest’ultima dalla sua parte nel progetto dell’hotel wellness. Scavando nel passato della ragazza, Vogt trova un’arma potentissima…

Amelie decide di non ritirare le sue dimissioni e di dedicarsi invece a salvare il rifugio per animali, ormai ad un passo dalla bancarotta.

Lucy e Joell si mettono alla ricerca del tesoro e, grazie all’aiuto di Cornelia, riescono finalmente a mettere le mani sul bottino. Di cosa si tratterà?

Leentje riesce a far riappacificare André e Werner. Konopka può dunque riottenere il suo vecchio posto come capocuoco del Fürstenhof ed è più felice che mai. A quel punto, però, la donna inizia a chiedersi cosa ne sarà dei suoi piani di vita insieme allo chef…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Robert riesce a convincere una chirurga di grande fama di nome Olga Petrova ad operare il ginocchio di Vanessa. A quel punto quest’ultima accetta di sottoporsi all’intervento, sicura che nulla possa andare male. Ciò che tutti ignorano, però, è che la Petrova soffre di alcolismo…

Erik ha scoperto che il padre di Maja è vivo e ricatta quest’ultima! Sconvolta, la ragazza tenta in ogni modo di ribellarsi, minacciando di raccontare tutto a Florian. Alla fine, però, è costretta a piegarsi…

Lucy e Joell sono delusi: il “tesoro“ altro non è che uno scrigno contenente un libretto ed una lettera scritta da una nonna per il nipotino: la caccia al tesoro non era infatti altro che un gioco organizzato dall’anziana per il bambino! Leggendo il manoscritto, però, Wauters fa una piacevole scoperta… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.