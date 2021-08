Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 8 a sabato 14 agosto 2021:

Werner è titubante all’idea di ipotecare tutte le quote del Fürstenhof per poter investire nell’hotel wellness. Quando vede quanto Robert e Cornelia tengano al progetto, però, finisce per lasciarsi convincere. Erik e Ariane possono godersi il loro trionfo!

Mentre Maja non riesce a darsi pace per aver involontariamente causato l’incidente di Florian, quest’ultimo fa un sogno romantico su di lei. L’indomani i due si incontrano casualmente all’albero magico e finiscono per dichiararsi…

André fa credere a Werner che il ristorante di Leentje sia andato a fuoco e di aver bisogno di denaro per aiutarla a rimettere in piedi la sua attività. Felice per il ritorno del fratello, l’albergatore cerca un modo per dargli una mano. La situazione, però, insospettisce Rosalie…

Lucy non riesce a impedire che il padre si incontri con una misteriosa donna che gli ha inviato una lettera toccante. La ragazza teme già il peggio, salvo poi scoprire che la donna in questione altri non è che sua madre!

Maja e Florian sono al settimo cielo per essere finalmente diventati una coppia. E il momento diventa perfetto quando il piccolo Napoleone ricompare a sorpresa…

Né Robert né i Sonnbichler riescono a convincere Vanessa a lasciarsi operare al ginocchio. Determinata a non finire sotto i ferri, la ragazza chiede a Max di aiutarla a trovare cure alternative. E i risultati non tardano a presentarsi…

Felice per la riappacificazione dei suoi genitori, Lucy vorrebbe partire per gli Stati Uniti insieme a Joell. Quest’ultimo, però, riceve brutte notizie…

Florian viene casualmente a sapere che Erik vuole costruire un hotel wellness presso la “fonte miracolosa”: furioso, il ragazzo intima al fratello di rinunciare al progetto. Lui lo ascolterà?

Rosalie riesce a portare André a tradirsi, scoprendo così la truffa dello chef. Quest’ultimo prova a comprare il silenzio della coinquilina, ma lei non ne vuole sapere. Le cose però cambiano quando Michael la delude ancora una volta…

Christoph scopre che la strada di accesso al futuro hotel wellness dovrà passare nel terreno di Florian. E convincere quest’ultimo non si preannuncia affatto semplice…

Vanessa viene sopraffatta dai dolori al ginocchio e Robert si prende amorevolmente cura di lei. Sfruttando il proprio ascendente, l’uomo riesce a strapparle una promessa: se un chirurgo di grande fama accetterà di operarla, lei si sottoporrà all’intervento!

Maja e Florian lavorano insieme ad un progetto di rimboschimento. I costi, però, si rivelano più alti del previsto…

Rosalie prova invano a convincere André a confessare a Werner la sua truffa, ma lui non ne vuole sapere. All’improvviso, però, accade qualcosa di totalmente inaspettato: l’uomo ritrova la memoria!

Amelie scopre di aver vinto al lotto… ma ha perso il portafoglio contenente la ricevuta con la combinazione vincente! E ora?

André decide di restare al Fürstenhof nella speranza di riuscire a recuperare pienamente la memoria. Per farlo, però, deve confessare a Werner il suo inganno…

Florian non si lascia convincere a dare il proprio consenso alla costruzione dell’hotel wellness nei pressi della sorgente. A quel punto Ariane intima a Erik di trovare una soluzione per far cambiare idea al fratello… con le buone o con le cattive!

Grazie ai Sonnbichler e a Max, Amelie riesce a recuperare la ricevuta del lotto. Cosa farà con la vincita?

