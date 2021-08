Sono passati mesi dall’inaspettata e traumatica uscita di scena di Eva Saalfeld (Uta Kargel) con conseguente fine del matrimonio di quest’ultima con Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). Nel frattempo, lo stesso Robert ha avuto il tempo di rifarsi una vita, iniziando una nuova relazione con Cornelia Holle (Deborah Müller).

Nella seconda parte della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, però, il passato tornerà inaspettatamente a bussare alla porta, riaprendo vecchie ferite. Ecco dunque cos’è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe da poco andati in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Eva lascia Robert

È ricco, bello e intelligente. Eppure non si può certo dire che Robert abbia avuto una vita facile. Dopo la morte della sua prima moglie Mirjam – che lo lasciò da solo con una neonata – l’uomo attraversò infatti un periodo di grande crisi che lo portò inizialmente addirittura a ripudiare la sua stessa figlia.

L’arrivo di Eva nella sua vita fu una vera e propria manna dal cielo: con la sua dolcezza e generosità, la donna lo aiutò ad accettare la piccola Valentina e poi anche ad aprirsi di nuovo all’amore. Ne seguirono quasi vent’anni di felicità, bruscamente interrotti dalla scoperta da parte della donna di avere avuto un figlio da Christoph (Dieter Bach).

Per Robert e la moglie fu l’inizio della fine: nonostante i loro tentativi di superare lo shock di quella rivelazione, ben presto fu chiaro che Robert non sarebbe mai riuscito ad accettare il figlio del suo odiato nemico. E così, seppur con il cuore a pezzi, alla fine Eva decise di mettere fine al proprio matrimonio e sparire nel nulla insieme al neonato.

Non sarà però l’ultima volta che sentiremo parlare di lei…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Eva chiede il divorzio a Robert

Da allora sono passati parecchi mesi e nella vita di Robert tutto è cambiato: l’iniziale disperazione è stata spazzata via dall’avventura con Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspar) e, più recentemente, dalla relazione con Cornelia Holle.

Con quest’ultima Saalfeld sembra avere finalmente trovato la donna giusta, tanto che nulla sembrerà poter incrinare il loro rapporto. I fantasmi del passato, però, saranno difficili da scacciare…

Se Cornelia non riuscirà mai veramente a superare il timore che il suo amato sia ancora legato all’ex moglie, a renderla ancora più insicura arriverà una busta da parte di quest’ultima! Eh sì, per la prima volta da mesi Eva si farà infatti viva con Robert, ma il motivo non sarà quello sperato da molti telespettatori.

La donna non mostrerà infatti nessun ripensamento riguardo alla sua decisione… anzi! La busta recapitata a Robert tramite Michael (Erich Altenkopf) conterrà infatti i documenti per il divorzio! E, inutile dirlo, per Saalfeld sarà un durissimo colpo…

Nonostante il suo matrimonio sia finito da tempo, Robert non potrà fare a meno di rivivere il vecchio dolore. La vicinanza di Werner (Dirk Galuba) e Cornelia, però, lo aiuterà a superare anche questo scoglio.

Sarà dunque questo l’ultimo atto della drammatica storia d’amore di Eva e Robert? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

