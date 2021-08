Grandi emozioni ci attendono nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! E a regalarcele saranno ancora una volta Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) e Joell Wauters (Peter Lewys Preston). Grandi appassionati di fantasmi e eventi paranormali, questi due personaggi si ritroveranno infatti coinvolti in una nuova appassionante avventura…

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntata del 14 e 15 agosto 2021

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Joell e Lucy trovano un tesoro

Un fantasma li ha fatti innamorare ed un altro li unirà ancora di più! Dopo essersi avvicinati grazie alla leggenda (inventata) dello spettro del Fürstenhof, tra qualche giorno Lucy e Joell vivranno infatti un’esperienza simile. Questa volta, però, potrebbe non trattarsi di un trucco…

Tutto inizierà quando il giovane scrittore – recentemente tornato a Bichlheim per ricongiungersi con la fidanzata – si ritroverà tra le mani niente meno che una mappa del tesoro, che lo condurrà diritto ad uno scrigno sepolto parecchi anni prima.

Purtroppo per Joell, ben presto verrà fuori che la mappa ed il cofanetto (contenenti un quaderno ed una lettera) altro non sono che un gioco organizzato da una nonna per il proprio nipotino. L’iniziale delusione verrà però presto spazzata via…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Joell e Lucy scoprono una storia di fantasmi maledetta

Leggendo il contenuto del quaderno, il ragazzo scoprirà infatti che si tratta di un’appassionante storia di fantasmi. E non è finita qui! Max (Stephan Hartmann) gli rivelerà infatti che sua nonna gli aveva parlato della storia in questione, mettendolo in guarda dal trascriverla. Chiunque osi farlo, infatti, è destinato ad attirare su di sé grandi sventure!

Inutile dire che Joell sarà al settimo cielo: una storia di fantasmi (per di più maledetta) è proprio quello che cercava! Decisamente diversa sarà invece la reazione di Lucy…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Preoccupata per la maledizione, la ragazza non condividerà affatto l’entusiasmo del fidanzato e implorerà quest’ultimo di non utilizzare la storia per uno dei suoi romanzi. Lui le darà ascolto?

Ebbene, inutile dire che la risposta è “no”! Joell sarà infatti convinto che la maledizione sia solo frutto di voci infondate… almeno fino a quando non verrà quasi investito da un pulmino! La storia sarà dunque davvero maledetta? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.