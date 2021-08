Con Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) e Joell Wauters (Peter Lewys Preston) non c‘è mai da annoiarsi. Appassionati di mystery e paranormale, questi due simpatici personaggi riescono sempre a finire in situazioni a dir poco curiose. E le prossime puntate italiane di Tempesta d’amore non faranno eccezione…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Joell resta al Fürstenhof

Fantasiosi, avventurosi e amanti del mistero: Lucy e Joell sono assolutamente perfetti l’una per l’altro. Conosciutisi e innamoratisi nell’arco di pochi giorni, sono diventati inseparabili tanto da decidere di recarsi insieme negli Stati Uniti, dove lo scrittore aveva organizzato una tournée di ben sei mesi. Un imprevisto, però, li ha costretti a cambiare i piani…

Come sappiamo, a causa di un problema familiare, Lucy non ha potuto seguire il suo amato, che è dunque partito da solo alla volta del Nuovo Continente. Alla fine, però, la nostalgia per la fidanzata ha avuto la meglio ed il ragazzo si è presentato a sorpresa a Bichlheim. Una fuga d’amore che gli costerà parecchio…

Furioso per quella defezione inaspettata, l’editore di Wauters deciderà infatti di cancellare la tournée del suo assistito, che si vedrà dunque costretto a restare a Bichlheim. Non tutti i mali, però, vengono per nuocere…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Joell e Lucy fanno una caccia al tesoro

Pur di mantenersi occupato, Joell si offrirà di aiutare i Sonnbichler a ricostruire la vecchia storia del Fürstenhof. Per farlo, il ragazzo avrà accesso a dei vecchi documenti conservati nella soffitta dell’hotel, tra cui spunterà niente meno che una mappa del tesoro!

Inutile dire che verrà subito stuzzicata la curiosità di Lucy e Joell, che si getteranno immediatamente nella ricerca del bottino. Ebbene, grazie all’aiuto di Cornelia (Deborah Müller), i due riusciranno effettivamente a mettere le mani sul “bottino”, che si rivelerà però ben diverso dalle aspettative…

Con loro grande delusione, Wauters e la Ehlinger scopriranno infatti un cofanetto contenente semplicemente un libretto ed una lettera scritta anni prima da una nonna al nipotino: fu infatti l’anziana ad organizzare la caccia al tesoro per il bambino!

Ciò che sembrerà inizialmente un ritrovamento senza valore è però destinato a cambiare la vita e la carriera di Joell… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

