Tra storie di fantasmi, sedute spiritiche e hotel infestati, a Tempesta d’amore la storia tra Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) e Joell Wauters (Peter Lewys Preston) non poteva nascere in contesto più bizzarro. D’altronde non ci si poteva aspettare nulla di diverso da uno scrittore di romanzi mystery ed una giovane pubblicitaria dalla fervida fantasia.

Insomma, i due sono perfetti l’uno per l’altro, tanto che – nelle prossime puntate italiane – riusciranno a mettere da parte i problemi, diventando ufficialmente una coppia. Le sorprese, però, non sono finite… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lucy confessa a Joell di averlo ingannato

Per far colpo su Joell, Lucy ha tentato di tutto… letteralmente! Capendo che ciò che più conta per lo scrittore è ritrovare l’ispirazione per i suoi romanzi, la ragazza è infatti arrivata a inventarsi una storia di fantasmi, mettendo in piedi insieme a Rosalie (Natalie Alison) una messinscena così convincente da riuscire a persuadere il giovane Wauters che il Fürstenhof sia davvero infestato!

L’emozione provata per aver vissuto in prima persona quella che crede essere realmente un’apparizione soprannaturale e la gioia per aver ritrovato l’ispirazione hanno così portato Joell ad avvicinarsi a Lucy, tanto che i due hanno iniziato una storia. Quando però le cose hanno iniziato a farsi più serie, la ragazza ha capito di non poter costruire una relazione su una bugia…

E così la Ehrlinger ha finito per confessare a Wauters di averlo ingannato: non c’è mai stato nessun fantasma al Fürstenhof. Una rivelazione che ha segnato profondamente il loro rapporto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tra Joell e Lucy esplode l’amore

Profondamente deluso, Joell ha infatti inizialmente deciso di chiudere i rapporti con Lucy, spezzandole il cuore. Complice l’intervento di Rosalie, però, con il tempo lo scrittore ha iniziato ad ammorbidirsi, capendo non solo che la ragazza ha agito solo per aiutarlo, ma anche che alla fine deve a lei il superamento del suo blocco creativo.

E così, dopo aver visto la Ehrlinger come una leonessa difendere i suoi romanzi dalle critiche, Wauters romperà gli indugi e la ringrazierà con un bacio appassionato. Bacio a cui seguirà una gita romantica durante la quale i due si avvicineranno sempre di più.

A quel punto a Joell capirà di essersi innamorato. Una presa di consapevolezza che lo terrorizzerà! Il risultato? Temendo che Lucy finirà per farlo soffrire, il ragazzo deciderà di allontanarsi. Questa separazione, però, non durerà a lungo: capendo di non poter stare lontana dal suo amato, su consiglio di Maja (Christina Arends) la Ehrlinger deciderà infatti di prendere l’iniziativa e fare un passo verso di lui…

Sarà così che Lucy e Joell diventeranno finalmente una coppia! La ragazza ritroverà dunque la felicità dopo la sofferenza provata a causa dei suoi sfortunati legami con Bela (Franz-Xaver Zeller) e Paul (Sandro Kirtzel). Non ci vorrà però molto prima che un nuovo ostacolo si intrometta tra i due freschi innamorati… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

