Sembrava destinata a non finire mai la sfortuna in amore di Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann): dopo innumerevoli storie andate male, la ragazza sembrava finalmente aver trovato l’uomo della sua vita con Joell Wauters (Peter Lewys Preston). Eppure alla fine anche lui se ne è andato…

Dopo tanta sofferenza, arriverà però il momento del riscatto! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, Joell farà improvvisamente ritorno al Fürstenhof, stravolgendo ancora una volta la vita della sua amata. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Joell parte per gli Stati Uniti

Dopo aver invano cercato il grande amore al punto da rassegnarsi all’idea di restare da sola, Lucy ha capito che non bisogna mai perdere la speranza. Proprio quando meno se lo aspettava, al Fürstenhof è infatti comparso un giovane e affascinante scrittore di libri mystery di cui lei è una grande fan: Joell Wauters!

Subito invaghitasi del celebre ospite dell’hotel, la ragazza ha tentato in ogni modo di avvicinarsi a lui… e con successo! Peccato solo che i metodi non sempre corretti della Ehrlinger abbiano rischiato di rovinare tutto…

Ad ogni modo, alla fine i sentimenti hanno avuto la meglio ed i due sono diventati una coppia. Al settimo cielo per la felicità e più innamorato che mai, Joell ha addirittura chiesto alla neo-fidanzatina di seguirlo in una tournée di sei mesi negli Stati Uniti.

A causa di alcuni problemi familiari (i suoi genitori si sono separati), però, Lucy si è vista costretta a restare al Fürstenhof e Joell è dunque partito da solo. Per loro ci sarà ancora un futuro?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Joell torna da Lucy

La distanza è stata durissima da sopportare per la giovane coppia, che in queste settimane ha provato a tenersi costantemente in contatto. All’improvviso, però, Joell non scomparirà nel nulla: cosa sarà successo?

La risposta arriverà nel corso della puntata 3532, quando il giovane scrittore si presenterà a sorpresa alla porta della fidanzata! Il desiderio di riabbracciare la donna che ama, infatti, sarà più forte di ogni altra cosa, al punto da convincere Wauters ad interrompere la propria tournée!

Al settimo cielo per la felicità, Lucy deciderà di andare negli Stati Uniti insieme al suo amato: la separazione dei suoi genitori sembra ormai definitiva e non c’è dunque più nessun motivo per lei per restare al Fürstenhof.

Proprio quando i due si prepareranno a partire, però, accadrà qualcosa di inaspettato che li costringerà a rivedere i loro piani… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

