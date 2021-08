A volte le pazzie commesse per amore ripagano… a volte per niente! Lo sa bene Joell Wauters (Peter Lewys Preston), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore compirà un gesto romantico destinato a costargli molto caro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntata dell’1 e 2 agosto 2021

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Joell torna da Lucy

Dopo tanta sfortuna in amore, qualche mese fa Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) ha finalmente trovato l’uomo dei suoi sogni: Joell Wauters! Nonostante qualche incidente di percorso, tra la ragazza e l’affascinante scrittore di romanzi mystery è infatti scoppiato l’amore.

Ormai inseparabili, i due neo-fidanzatini hanno addirittura deciso di partire insieme per gli Stati Uniti, dove Joell ha una tournée per la promozione del suo ultimo libro. All’ultimo momento, però, Lucy si è vista costretta a rinunciare al viaggio per stare vicina al padre, fresco di separazione dalla moglie. Sarà la fine per la sua storia d’amore?

Ebbene, fortunatamente la risposta è “no”! Nonostante la lontananza, il rapporto tra Wauters e la Ehrlinger sarà infatti più forte che mai, al punto che lo scrittore deciderà di interrompere la propria tournée per poter trascorrere del tempo con la sua amata. Un gesto decisamente romantico, ma che non resterà senza conseguenze…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Joell ha problemi sul lavoro

Al settimo cielo per la felicità, Lucy capirà di non voler più stare lontana dall’uomo che ama e deciderà di partire insieme a lui alla volta degli Stati Uniti. Proprio quando le valigie saranno ormai pronte, però, accadrà l’ennesimo imprevisto: la madre della ragazza si pentirà di aver lasciato il marito e chiederà l’aiuto della figlia per riconquistarlo!

Ancora una volta la Ehrlinger non se la sentirà di abbandonare i genitori in un momento tanto delicato e, grazie all’aiuto di Wauters, farà di tutto per fare sì che suo padre conceda una seconda possibilità alla moglie… con successo!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Con grande gioia di Lucy, alla fine i suoi genitori torneranno infatti insieme e sembreranno più felici e innamorati che mai. A quel punto nulla sembrerà più poter trattenere Lucy e Joell dall’iniziare la loro avventura americana. Purtroppo, però, i due giovani dovranno rivedere ancora una volta i loro piani…

L’editore di Joell, infatti, non prenderà affatto bene questa fuga romantica, decidendo di cancellare la tournée statunitense! A quel punto il giovanotto non avrà altra scelta se non restare al Fürstenhof, mentre Lucy si sentirà responsabile per l’accaduto.

Riusciranno i due innamorati a superare anche questo ostacolo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.