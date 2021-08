Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre 2021: Niko è molto in crisi dopo la dichiarazione di Susanna. Il ragazzo ha un confronto con Angela, chiamata ad aiutarlo a capire cosa lui voglia davvero. Rossella è in procinto di affrontare il concorso per la specializzazione. Silvia ormai conduce all’insaputa di tutti una vera e propria doppia vita, divisa tra Michele e Giancarlo. Jimmy è sempre più invaghito di Cristina, tanto da non accorgersi che i suoi sentimenti non sono poi così tanto ricambiati…

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 24 agosto 2021

Susanna è stata aggredita e la notizia arriva a Palazzo Palladini: tutti si stringono intorno a Niko, mentre papà Renato è molto scosso. Rossella è ormai pronta ad affrontare il concorso e ha il sostegno di Ornella. Alice sta per tornare a Londra e così Fabrizio decide di preparare una bella sorpresa per lei e Marina.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ignorando completamente i consigli del padre Roberto, Filippo prende un’iniziativa alquanto sorprendente che riguarda Viviana. Le condizioni di salute di Susanna destano ancora preoccupazione, intanto l’ispettore Torre indaga sull’accaduto. Alice è ripartita per Londra e ora Fabrizio cerca di recuperare il suo rapporto con Marina.

Serena e Irene stanno tornando a Palazzo Palladini, ma il ritorno potrebbe rivelarsi poco piacevole per via di un incontro inatteso; intanto il comportamento di Filippo preoccupa Ferri. Un sempre più disperato Samuel cerca in Guido una spalla su cui piangere. Le indagini sull’aggressione a Susanna si concentrano sulle recenti frequentazioni della Picardi.

Serena pensa che dietro l’assunzione di Viviana ci sia Roberto; così la donna decide di affrontarlo, ma ci sarà un’ulteriore notizia sconvolgente. Samuel ha parlato con Guido, convincendosi di non avere amici… e che Silvia intenda licenziarlo! L’aggressione a Susanna potrebbe portare grossi problemi a Niko… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.