Ci siamo: da lunedì 23 agosto, Un posto al sole torna ad allietare i suoi fan nella fascia di access prime time di Rai 3, accompagnata peraltro da una sigla nuova di zecca. E nelle prime puntate della nuova annata ci sarà ancora spazio per i piccoli protagonisti della soap.

Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: ALICE e FABRIZIO ROSATO, è guerra?

Come già abbiamo avuto modo di sottolineare, nella stagione ormai conclusa c’è stata una maggiore presenza della “nuova generazione”, con trame che spesso hanno visto i bambini al centro della scena. E sembra che le cose andranno in questa direzione anche nelle puntate che vedremo a breve.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Occhi puntati dunque su Bianca Boschi (Sofia Piccirillo), che col passare del tempo sta dimostrando di avere un “bel caratterino”, spesso alquanto intransigente e già da ora all’insegna di un certo idealismo nei confronti delle faccende che contano. Ma la dolcezza farà parte della sua personalità?

La questione verrà in qualche modo fuori tra pochi giorni, quando la ragazzina attraverserà un momento difficile e mamma Angela (Claudia Ruffo) comincerà a preoccuparsi per il disinteresse dimostrato dalla figlia nei confronti delle questioni riguardanti i sentimenti…

A non avere problemi di questo tipo è invece Jimmy (Gennaro De Simone)! Anche nei nuovi episodi, il figlio di Niko (Luca Turco) continuerà a pensare in modo romantico alla “sua” Cristina (Camilla Cossu), della quale è ormai invaghito. Peccato che la giovanissima Ferri, durante le sue ultime apparizioni, abbia promesso “antipatia eterna” a Bianca! Come evolveranno le mini-storie di Upas? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.