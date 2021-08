Ci avevano proprio visto giusto i fan dei social network che, in base ad una serie di “indizi” raccolti già mesi fa, avevano iniziato a ipotizzare che presto Un posto al sole avrebbe avuto una sigla nuova di zecca. E, in effetti, così sarà.

La conferma finale del nuovo “intro” arriva da Telepiù che, in apertura di un servizio dedicato a Luisa Amatucci (che interpreta Silvia Graziani), scrive che la sigla di Upas cambierà già alla ripresa delle puntate, ovvero a partire da lunedì prossimo (23 agosto).

E non mancherà un’interessante novità, ecco di cosa si tratta…

In pratica – stando a quanto riportato dal settimanale – da ora in poi l’elenco degli interpreti della sigla iniziale diventerà in un certo senso “fluido”, con gli attori fissi che ci saranno sempre e gli altri che cambieranno “di volta in volta con l’entrata o l’eventuale uscita dei personaggi“, come ha dichiarato la produttrice Fremantle Renata Anzano.

Curiosi di assistere a questa piccola “rivoluzione”? Appuntamento a lunedì per la prima puntata della nuova stagione televisiva! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

