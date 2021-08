Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 6 a venerdì 10 settembre 2021: Susanna sta ancora rischiando la vita. Le indagini della polizia sembrano portare proprio a Palazzo Palladini. Franco si trova a dover gestire una situazione piuttosto delicata, che viene determinata dalla perspicacia della figlia Bianca. Marina fa i complimenti a Fabrizio per la campagna pubblicitaria del pastificio, ma un nuovo incidente minaccia via internet la serenità e il lavoro di Rosato.

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 31 agosto 2021

Renato si libera con Niko di un peso che lo angustiava, scoprendo però che ora per lui le cose potrebbero mettersi male. Marina è in ansia per Fabrizio che, travolto dalle critiche che riguardano lo spot, non sa come risolvere la situazione. Situazione sgradevole per Rossella, che però verrà aiutata da qualcuno…

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Assecondando l’invito di Vittorio, Rossella vive una serata trasgressiva che però potrebbe – oltre che scombussolarla – compromettere il suo futuro lavorativo. Renato spiega alla polizia perché non abbia detto subito di aver incontrato Susanna la sera dell’aggressione; la sua però è un’omissione destinata a creare dei sospetti…

Le indagini su Susanna vanno avanti, la sua salute però non accenna a migliorare. Niko deve parlare con Jimmy di quanto accaduto. Filippo lavora a stretto contatto con Viviana e ciò fa crescere la frustrazione di Serena, che si confida con Marina.

La scelta di riprendere Viviana a lavorare con lui mette ulteriormente in crisi l’equilibrio tra Filippo e Serena. I sospetti della polizia vertono ormai sempre più su un abitante di Palazzo Palladini. Sia pure involontariamente, il piccolo Lollo rischia di creare a Guido dei problemi con Alberto Palladini. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.