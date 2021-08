Lunedì 23 agosto riprende Un posto al sole, con un cambiamento anticipato dal settimanale Telepiù e di cui vi abbiamo recentemente parlato anche noi: un’inedita sigla di testa che mostrerà sempre i personaggi protagonisti, ma anche le principali guest nel momento in cui appaiono.

Le novità, però, non si limiteranno a questo: già sappiamo da tempo che è in arrivo un nuovo personaggio maschile (interpretato da Mauro Racanati) che potrebbe in qualche modo inserirsi nell’ambiente ospedaliero. Al momento i fan hanno ipotizzato che si tratti di qualcuno che avrebbe a che fare con Rossella, avranno ragione?

In questo post aggiungiamo sul piatto un altro rumor, che vi anticipiamo in anteprima: in realtà pare proprio che ci sarà ancora un altro uomo, stavolta destinato a interagire soprattutto con Adele, la madre di Susanna. Di chi potrebbe trattarsi?

E chiudiamo con un’altra voce di corridoio (sempre in anteprima) di cui immaginiamo si avrà verifica a breve: si mormora che, dopo la “toccata e fuga” dei mesi scorsi, dovremmo avere ancora modo di rivedere Nunzio Cammarota nell’interpretazione di Vladimir Randazzo, il giovane attore che lo ha impersonato nel suo ultimo ritorno. Staremo a vedere…

