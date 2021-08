Anticipazioni puntata 1240 di Una vita di mercoledì 1 e giovedì 2 settembre 2021: Marcos ammette di essere andato a Santander a chiedere notizie su Felicia in quanto non ha mai smesso di pensarla dopo la fine della storia che avevano avuto da giovani; la donna con lui non intende però andare oltre l’amicizia.

Fabiana, sia pure con una certa riluttanza, accetta di recarsi al cinema insieme a Servante per rendere più “reale” il loro falso matrimonio, ma lei si arrabbia per il comportamento rozzo dell’uomo.

Anabel scandalizza Camino quando le dà indicazioni su come rendere più “divertente” la vita coniugale.

Armando non è d’accordo col fatto che Antonito entri in politica, ma il ragazzo è sempre più motivato.

Genoveva sottrae dallo studio di Felipe un paio di chiavi e dei biglietti scritti da Marcia.

