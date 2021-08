Anticipazioni puntata 1238 di Una vita di domenica 29 agosto 2021: Dopo aver inviato Felicia nel magazzino del ristorante con un escamotage, Marcos resta solo e sottrae la lettera che una vecchia amica ha spedito alla Pasamar e contenente notizie che lui vuole nascondere.

Ramon si candiderà alle elezioni e gli amici gli promettono il loro voto; Rosina però vorrebbe impedire a Liberto di votare per lui, visto che non ama affatto i liberali.

Armando presenta a tutti Jacques, un suo amico francese davvero molto elegante.

Casilda spiega al principe Izem che non vuole affatto sposarlo, ma lui non sembra disposto a rinunciare a prenderla in moglie e a portarla con lui nel deserto!

Felipe si è risvegliato a letto con Laura, ma non ricorda niente di quanto sarebbe accaduto; tra i due ci sarà un confronto che però si trasformerà ben presto in un’accesissima discussione, interrotta dall’arrivo di Genoveva Salmeron.

