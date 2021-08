Anticipazioni puntata 1239 di Una vita di lunedì 30 e martedì 31 agosto 2021: Laura rivela piangendo a Genoveva che Felipe ha abusato di lei. L’avvocato dice che non è vero ma la Salmeron lo caccia di casa e scandalizza le vicine parlando loro dell’infedeltà del consorte. Occhio però, perché il colpo di scena non mancherà: Genoveva pagherà Laura per aver svolto un buon lavoro con Felipe!

Felicia vuole capire il motivo reale per cui Marcos vuole trasferirsi ad Acacias e lo affronta apertamente, conscia di come Marcos le abbia mentito (particolare confermato dall’amica Marcela Zamora).

Bellita cerca l’aiuto delle sue amiche per regalare a Josè Miguel un pomeriggio all’insegna dell’allegria!

Felicia intuisce che fra Camino e Ildefonso ci sono problemi e teme che fra la figlia e Anabel Bacigalupe possa nascere qualcosa.

Fabiana accetta di fare finta di essere la moglie di Servante per vincere il concorso delle pensioni.

