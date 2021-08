Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 15 a sabato 21 agosto 2021: Liberto e Ramon invitano Felipe alla prudenza e lo esortano a non dare per scontato che la moglie sia colpevole. L’avvocato tentenna, ma infine decide di assumere la difesa della donna; quando però va in commissariato per informarla delle proprie intenzioni, scopre con orrore che Genoveva ha scelto come legale Javier Velasco.

Dopo aver scoperto che Genoveva ha chiesto a Velasco di difenderla, Felipe è furioso e sospetta ancora di più di sua moglie. L’avvocato riceve una lettera da Cuba, firmata da Santiago. I Dominguez e i Pasamar salutano commossi Cinta ed Emilio prima della loro partenza per l’Argentina. Josè Miguel riceve una chiamata da Edgar Golden, che gli propone di andare con lui a Hollywood per girare una serie di film nel ruolo di protagonista. Josè Miguel è entusiasta, ma allo stesso tempo teme la reazione della moglie.

Felicia chiede aiuto a Liberto per cercare un appartamento per Camino e Ildefonso. Marcos vede Felicia molto distante e chiede informazioni su di lei a Susana. Armando propone a Ramon di partecipare a un salotto politico. Casilda e Marcelina sono preoccupate per Cesareo e cercano di sollevargli il morale, ma Jacinto rovina tutto.

Felicia rimane sorpresa nel venire a sapere che Marcos ha indagato sulla sua vita. Josè Miguel confessa a Bellita di avere ricevuto una nuova proposta da Mister Golden per trasferirsi in California e girare alcune pellicole. Bellita preferirebbe rimanere ad Acacias a fianco della figlia Cinta, ma non ha il coraggio di spegnere l’entusiasmo del marito. Ramon riceve da Armando la proposta di unirsi al Partito Liberale.

Antonito si mette alla prova come padre, con il piccolo Moncho. A seguito di un guasto alle tubature, Rosina e Liberto accettano la proposta di Servante e si trasferiscono loro malgrado alla pensione, che Servante intende far diventare un locale elegante. Felipe riceve due lettere che lo turbano, da parte di Santiago e Genoveva. Intanto, dal carcere, Genoveva continua a tessere le sue trame e riceve la misteriosa visita di un detective.

Risentito per le insinuazioni di Felicia, Marcos dice che lascerà Acacias. Laura si dedica a Felipe con estrema premura e la cosa sembra mettere a disagio l’avvocato. Dopo la notte trascorsa alla pensione, Rosina si alza di pessimo umore e il cibo è la sola cosa in grado di calmarla. Nel tentativo di dissuadere Josè Miguel dall’andare a Hollywood, Bellita cerca di spaventarlo, elencandogli gli innumerevoli pericoli che potrebbero incontrare; nulla pare però funzionare.

Jacinto prova a riappacificarsi con Marcelina, ma finisce per peggiorare la situazione. Ramon sembra intenzionato ad accettare la proposta di Armando. Genoveva costringe Laura ad allearsi con lei. Poco dopo, il suo avvocato le comunica che verrà rimessa in libertà.

Felicia recupera dal cestino il biglietto del concerto che le aveva regalato Marcos, nella speranza di vederlo e scusarsi, ma lui non si presenta allo spettacolo; l’indomani, la donna lo vede passeggiare con una misteriosa accompagnatrice. Parlando con Jacinto, Fabiana capisce che c’è lo zampino di Servante dietro alle disavventure idrauliche di Liberto e Rosina. Ramon annuncia a Carmen e Antonito la propria intenzione di entrare in politica.

Tutti gli stratagemmi messi in atto da Bellita per dissuadere Josè Miguel dal partire per gli Stati Uniti falliscono e l’uomo ne è anzi sempre più entusiasta. Genoveva viene rilasciata e torna a casa; la tensione con il marito è palpabile e la situazione peggiora dopo che lui le fa leggere la lettera di Santiago. Quando l’avvocato le annuncia che vuole lasciarla, la donna reagisce male e, durante un acceso diverbio, batte la testa contro un mobile e sviene.

